Iron Man Marvel Filmlerine Nasıl Geri Dönebilir?

Tüm zamanların en iyi süper kahraman filmi olarak değerlendirilen Endgame, Iron Man dâhil birden çok Marvel kahramanının sinematik evrenden çıktığı film olmuştu. Iron Man kendini feda ederek ölmüş, Captain America ise işleri yoluna koyduktan sonra Carter ile evlenmek için geçmişe dönmüştü. Peki bu noktadan sonra Iron Man tekrar seriye dâhil olabilir mi? Robert Downey Jr.’ın ve serinin yönetmenlerinin açıklamaları ile bu konuya yakından bakıyoruz.

Marvel evrenindeki neredeyse tüm karakterlerin bir araya gelmesi ve karanlık bir sonla bitmesiyle gönüllerimizde taht kuran Endgame, bir neslin peşinden koştuğu Avengers serisinin de sonu olmuştu. Bu sonun en büyük sembolü ise Marvel Sinematik Evreni'nin temellerini atan Iron Man'in ölümüydü.

Uzun zamandır zaten seriyi bırakmak istediği söylenilen Robert Downey Jr., Iron Man rolüyle ölümü ile Marvel Sinematik Evreni’ninden ayrılmıştı. Peki Robert Downey Jr.’ın Iron Man olarak geri dönmesi için neler gerekiyor? Her şeyin mümkün olabilidiği sinema dünyasında bu soruya da yanıt verebilmek mümkün.

Robert Downey Jr., Iron Man rolünden ayrılma nedeni:

Infinity War ile serinin seyri bir hâyli değişmişti. Özellikle Thanos’un ortaya çıkışıyla ve taşları bir bir ele geçirmesiyle kahramanların yaşadığı o çaresizliği bizler de ekran başında hissedebilmiştik. Filmin sonunda da Thanos’un evrenin nüfusunun yarısını ortadan kaldırması, bizleri çok da iyi bir sonun beklemediğinin habercisi olmuştu.

Seriyi bitirecek Endgame filminin duyurulmasından bu yana, zaten bazı karakterlerin öleceği ve Marvel Sinematik Evreni’nden -en azından şimdilik- çıkacağı biliniyordu. Bu karakterler ise kontratları dolan Robert Downey Jr. ve Chris Evans’ın canlandırdığı Iron Man ve Captain America olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Iron Man dünyayı kurtarmak için kahramanca kendini feda ederken, Captain America da işler yoluna girdikten sonra her şeyi arkasında bırakıp geçmişe Peggy Carter’ın yanına gitmeye karar verdi.

Bu olaydan sonra Robert Downey Jr. tamamen Marvel Sinematik Evreni’ninden ayrılmış oldu. Endgame filminden sonra tanıtılan yeni Marvel filmlerinde ve dizilerinde de Iron Man adı hiç geçmedi. Sadece 2021 yılında çıkması planlanan Black Widow filminde, bir geçmişe dönük sahnede Iron Man’in görüleceği iddia ediliyor. Fakat bu sahnede de büyük ihtimalle daha önce çekilmiş görüntüler kullanılacak.

Iron Man geri dönebilir mi?

Söz konusu Marvel olunca hemen hemen her şey mümkün olabiliyor. Bu yıl düzenlenen ve Marvel hayranlarının katıldıkları Zoom konferansında, Endgame'in yönetmenleri Anthony Russo, Joe Russo ve Robert Downey Jr., hayranları heyecanlandıran bazı konuşmalara imza attılar. Avengers serisinin çekimlerinden çok keyif aldıklarını belirten yardımcı yönetmen Joe Russo, bunu belki bir daha yapabileceklerini söylemişti. Robert Downey de buna karşılık olarak “İnsanlar ne isterlerse bizi o yöne götüreceklerdir.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Fakat Iron Man’in geri dönmesiyle alakalı duyulan asıl endişe ise Endgame filminin yapmış olduğu mükemmele yakın kapanış. Olası bir Iron Man dönüşünün, bu filmin yakaladığı başarıyı ve yaptığı mükemmel sonu yerle bir edebileceği düşünülüyor. Sonuçta ortada 10 yıllık süregelen bir hikâye var ve Endgame ile yapılan bu güzel kapanışın bozulmasını hiç kimse istemiyor.

Iron Man için geri dönüş yolunun doğru çizilmesi gerekiyor:

Iron Man’in dönüşü ile ilgili yapılan tek açıklamalar Zoom partisindeki konuşulanlar değil. Daha sonra bir podcast programına konuk olan Anthony Russo, Iron Man’in dönüşü ile ilgili yapılması gereken bazı şeyleri hayranlara aktarıyor. Anthony Russo’ya göre Iron Man’in dönüşü, bu dönüşün nasıl anlatılacağına bağlı.

Bu demek oluyor ki Iron Man’in dönmesi için Phase 4 ve Phase 5 Marvel dizi ve filmlerinin hikâyelerinin, Iron Man’in dönüşüne el verecek şekilde oluşturulmalı. Bu sayede Iron Man’in dönüşü seyircileri şaşırtırken, bir yandan da Endgame’in yaptığı işi bozmamalı ve Marvel Sinematik Evreni’nin yarattığı bütünlüğe zarar vermemeli.

Iron Man geri dönerse daha önce görmediğimiz "yeni bir karakter" olacak:

Endgame filmiyle beraber bildiğiniz üzere Marvel evreninde zaten karışık olan geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman iyice birbirine girmişti. Bir de üzerine Avengers serisinde ölen bazı karakterlerin yeni Marvel yapımlarında yer alabilecek olması iyice kafa karışıklığına yol açmıştı. Bunun mümkün olmasının sebebi ise Marvel’da birçok evrenin ve hâliyle birçok kahramanın da versiyonlarının bulunması.

Karakterler yeni Marvel yapımlarında Endgame’in hikâye akışını bozmadan olayların öncesinde veya farklı gerçekliklerde ortaya çıkacaklar. Mesela Gamora, Thanos tarafından Infinity War’da Ruh Taşı için öldürülmüştü. Guardians of Galaxy Vol. 3’te büyük ihtimalle farklı bir Gamora izleyeceğiz.

Bu sebeple Iron Man’in geri dönmesi için de bir yol bulunuyor. Fakat orijinal Marvel evreninde izlediğimiz ve Endgame’de ölen Iron Man versiyonunu, büyük ihtimalle bir daha göremeyeceğiz. Yeni Marvel yapımlarında yer alan birçok karakter gibi Iron Man de eğer geri dönerse, yeni bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Çizgi romanlar, Iron Man'in geri dönüşü için çok sayıda uygun hikaye içeriyor:

Iron Man, Avengers filmlerinin gidişatı ve işlediği hikâye nedeniyle basitçe geçmişten getirilip tekrar ekibe katılamaz. Bu nedenle, özellikle Endgame’in sonunu bozmamak için Iron Man’in farklı bir versiyonu Marvel evrenine dâhil edilebilir. Bu ise düşünülene göre Secret Wars çizgi roman serisiyle mümkün olabilir.

Secret Wars çizgi roman serisinde The Beyonders isimli varlıklar, canları sıkıldığı için birçok farklı Marvel evrenini birleştiriyor ve neredeyse tüm Marvel kahramanları birden çok versiyonları ile aynı evrende savaşmak zorunda kalıyordu.

Bu konsept üzerinden bir Secret Wars dünyasından farklı bir Iron Man versiyonunun, yeni Marvel yapımlarına dâhil edilebileceği düşünülüyor. Bunda yeni Marvel yapımlarının çoklu evren yani Multiverse fikri üzerine yoğunlaşmasının da büyük payı var. Bu sayede yeni Marvel Sinematik Evreni’nin hikâyesel bütünlüğü de bozulmamış oluyor.

Büyük engel: Geri dönse de yeni karakterlerin gölgesinde kalacak

Marvel evreninde daha ekrana çıkmamış veya çıksa da hikâyesi düzgün anlatılmamış birçok süper kahraman bulunuyor. Durum böyle olunca Marvel, yeni sinematik yolculuğunda bu karakterlere yoğunluk vermek istiyor. She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel ve benzeri karakterleri yeni Marvel film ve dizilerinde daha çok göreceğiz gibi duruyor.

Dememiz o ki Iron Man farklı bir versiyonu ile tekrardan evrene dâhil olsa bile, büyük olasılıkla Marvel Sinematik Evreni’nin merkezinde rol almayacak . Daha küçük yardımcı rollerde Iron Man’i görebileceğiniz. Iron Man 4 filmi görmeyi bu nedenle çoğu kişi beklemiyor. Fakat Phase 5 döneminde yeni bir Avengers filmi gelirse, yeni versiyon Iron Man’in bu filmde yer alabileceği düşünülüyor.

Robert Downey Jr., Iron Man defterini kapattığını söylüyor, ancak aktörlere güven olmuyor:

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan tekrar bir araya gelebilme üzerine açıklamaların ardından Robert Downey Jr., yakın bir zamanda Iron Man rolü hakkında oldukça kesin konuştu. “O iş tamamen bitti.” şeklinde açıklamada bulunan ünlü aktör, hâlâ umutları ayakta olan hayranların umutlarını da rafa kaldırmasına sebep oldu. Ancak daha önce pek çok aktörün daha önce böyle yanıltmalara başvurduklarını görmüştük.

Fakat Iron Man, daha önce de belirttiğimiz gibi hâlâ Marvel’a geri dönebilir. Robert Downey Jr. dönmese bile farklı bir oyuncuyla farklı bir Iron Man versiyonu canlandırılabilir. Aynı etkiyi yaratır veya hayranları memnun eder mi? Bunu şu an bilemeyiz ama belli bir kesimde bu durum, mutlaka bir hayal kırıklığı yaratacaktır. Yine de Multiverse yani çoklu evren kavramının temelinde yatan güzellik bu değil mi? Multiverse bizlere sürekli olarak sevdiğimiz kahramanların farklı versiyonlarını tanıma ve görmediğimiz yanlarını görme şansı sunuyor.

Robert Downey Jr. olsun veya olmasın, yeniden Iron Man’i Marvel film ve dizilerinde görmek her bakımdan heyecan verici olacaktır. Yıllardır aynı çizgide yer alan kahramanların yeni versiyonlarını görebilecek olmak ise yeni Marvel Sinematik Evreni’nin en heyecanlı yanlarından biri. Sizler Iron Man hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Robert Downey Jr. Iron Man rolüyle geri dönecek mi?