Gün içinde sorumluluklar içinde boğuluyor, ekibinizle organize olmakta zorlanıyor ve şu e-postayı bir an önce göndereyim derken eve süt almayı unutuyorsanız iş takip uygulamaları bu konuda size yardımcı olacaktır. iOS ve Android cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz iş takip uygulamaları ile hayatınızı çok daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

İş dünyası zorlu, karmaşık ve yorucu olabilir. Hele bir de bir ekip çalışmasının içindeyseniz organize olmaktan kişisel hayatınıza vakit ayıramayacak noktaya gelebilirsiniz. İş takip uygulamaları bu noktada kullanıcıların yardımına koşuyor. App Store ve Google Play üzerinden iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz iş takip uygulamaları ile hayatınızı kolaştırmak sizin elinizde.

Bazı iş takip uygulamaları kullanıcılarına basit bir yapılacaklar listesi sunuyor. Bazıları ise iş dünyasında sık kullanılan uygulamalar ile senkronize çalışarak iş hayatınızı çok daha verimli bir şekilde organize etmenizi sağlıyor. Yani herkes için bir hayat düzenleyici mobil uygulama var. Farklı özellikleri ile dikkat çeken iş takip uygulamaları listemizdeki hizmetler ile hem iş hem de özel hayatınızı düzenlemeniz ve verimli bir çalışma ortamı yakalamanız mümkün.

Düzenli bir hayat için kullanabileceğiniz iş takip uygulamaları:

Habitica

Todoist

Google Tasks

TickTick

Remember The Milk

Microsoft To Do

Any.do

Things

Trello

OmniFocus

Görevlerinizi oyun haline getirip işinize eğlence katan Habitica

Geliştirici: HabitRPG, Inc.

Puan: 4,2

Boyut: 20 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Habitica mobil uygulaması, işini ve hayatını organize etmek isteyen ama sıkıcı listelerden sıkılanlar için bu işi bir oyun haline getiriyor. Uygulamayı indirdikten sonra yapmanız gereken görevleri ekliyorsunuz. Listenizdeki görevleri tamamladıkça uygulamadaki karakteriniz gelişiyor ama yapmazsanız karakter zarar görüyor. Başarılarınız arttıkça karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Uygulamada bir ekip oluşturursanız ekip arkadaşlarınızla birlikte tek bir düşmana karşı mücadele ediyor ve karakterlerinizi hep birlikte geliştiriyorsunuz.

Gelişmiş bir yapılacaklar listesi: Todoist

Geliştirici: Doist

Puan: 4,6

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Todoist mobil uygulaması; Windows, macOS, Android, iPhone, iPad, Web gibi tüm cihaz ve işletim sistemlerinde senkronize olarak çalışıyor. En dikkat çeken yönü bu çünkü genel olarak klasik bir yapılacaklar listesinden başka bir şey sunmuyor. Eğer uygulamayı iş dünyanızı organize etmek için kullanacaksınız, Todoist ile Slack, Google Takvim ve Gmail hesaplarınızı eşleştirerek iş ile ilgili tüm gerekenlere tek bir uygulama üzerinden ulaşmanız mümkün. Sade ama etkili bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Basit ve Google hesabınız ile en iyi entegrasyona sahip Google Tasks

Geliştirici: Google LLC

Puan: 4,5

Boyut: 6,6 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Zaten iş ve özel hayatım için gerekli her konuda Google hizmetlerini kullanıyorum, neden üçüncü taraf iş takip uygulamaları ile uğraşayım diyorsanız buyrun size Google Tasks yani Google Görevler. Gmail ve Google Takvim üzerinden zaten bir yapılacaklar listesi oluşturabiliyorsunuz, Google Tasks ise bu hizmeti daha verimli bir hale getiriyor. Uygulama, tüm Google hizmetleri ile senkronize çalışmakla kalmıyor aynı zamanda Trello, Slack, Any.do gibi farklı iş uygulamalarıyla da eşleşebiliyor.

Slack ve Google Takvim'e entegre olabilen TickTick:

Geliştirici: Appest Inc.

Puan: 4,6

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 1 Milyon +

TickTick mobil uygulaması; Windows, macOS, Android, iPhone, iPad, Web gibi tüm cihaz ve işletim sistemlerinde senkronize olarak çalışıyor. Uygulamanın farklı versiyonları arasında değişiklik görülebilir çünkü her versiyon, çalıştığı işletim sisteminde en kararlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulamayı Slack, Google Takvim ve Gmail hesaplarınızla eşleştirebilirsiniz. Uygulamaya standart proje ve görevlerinizi ekleyebildiğiniz gibi dilerseniz bir beslenme ve diyet programı hazırlayarak buradan takip edebilirsiniz.

Ekip halinde ortak yapılacaklar listesi oluşturmak için Remember The Milk

Geliştirici: Remember The Milk

Puan: 4,6

Boyut: 8 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Meğer gerçekten milyonlarca kişi eve gelirken süt almayı unutuyormuş. Remember The Mİlk mobil uygulaması, uzun yıllardır iş takip ve yapılacaklar listesi hizmeti veren bir uygulama. Ancak teknoloji ilerlerken o geride kalmadı, aksine sık sık kendini güncelleyerek güncelin de önüne geçti. Google Takvim hizmeti ile senkronize çalışabilen Remember The Milk, tam bir görev arkadaşı. Sade ve kullanışlı olan arayüzüne kolayca görev ekleyebiliyor ve aradığınız göreve kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ne yapacağınızı unuttuysanız üzülmeyin, o unutmayacak ve size hatırlatacaktır.

Eğer Google değil Microsoft hesaplarına sahipseniz daha başarılı: aMicrosoft To Do

Geliştirici: Microsoft Corporation

Puan: 4,6

Boyut: 18 MB

İndirme sayısı: 10 Milyon +

İş dünyası için geliştirdiği hizmetlerle öne çıkan Microsoft, Wunderlist isimli bir uygulamayı 2015 yılında satın alarak Microsoft To Do hizmetini geliştirdi ve iş takip uygulamaları arasındaki farkını ortaya koydu. Microsoft To Do mobil uygulamasının elbette Windows işletim sisteminde harika çalıştığını söylemeye bile gerek yok. Uygulamayı aynı zamanda Slack, Google Takvim ve Gmail hesaplarınızla da eşleştirebilirsiniz. Tüm cihaz ve işletim sistemlerinde başarıyla kullanabileceğiniz uygulama, akıllı klavye özelliği ile dikkat çekiyor.

Sizi tanıyıp bir süre sonra günlük plan tavsiyelerinde bulunan Any.do

Geliştirici: Any.do To-do list & Calendar

Puan: 4,4

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 10 Milyon +

İş takip uygulamaları denildiği zaman akla ilk gelenlerden biri olan Any.do mobil uygulaması, uzun zamandır iş takip ve yapılacaklar listesi hizmeti veriyor. Kendi başına sunduğu hizmetin yanı sıra tüm Google hizmetleri ile ve Everynote gibi diğer uygulamalarla da senkronize çalışıyor. Windows için özel bir masaüstü versiyonu olmasa da Android, iOS ve Web sürümleri oldukça başarılı iş çıkarıyor. Uygulamanın en dikkat çeken yönü ise ‘Günümü Planla’ özelliği sayesinde kullanıcıyı neredeyse zorla düzenli bir insan haline getirmesi.

Karmaşık ama alışında bırakılamayacak bir ekosistem: Things

Geliştirici: Cultured Code GmbH & Co. KG

Puan: 4,8

Boyut: 96 MB

Things, macOS bilgisayarlar ve iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad’ler için geliştirilmiş bir uygulamadır. Trello, Slack, Gmail ile senkronize çalışan uygulama için tam bir profesyonel işi diyebiliriz. Uygulama üzerinde projeler ve görevler için özel başlıklar oluşturabilir ve daha sonra bunları detaylandırmak için alt başlıklar oluşturabilirsiniz. İlk kez kullananlar için biraz karmaşık görünebilir ancak alıştıktan sonra gününüzü neredeyse saat saat ayarlayabildiğinizi görecek ve bu kadar kolay organize olabildiğinize siz bile şaşıracaksınız.

Ekip halinde görev dağılımı ve planlamalar için Trello:

Geliştirici: Trello, Inc.

Puan: 4,5

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Trello, Windows, macOS, Android, iPhone, iPad, Web gibi tüm cihaz ve işletim sistemlerinde senkronize olarak çalışabilen bir iş takip uygulamasıdır. Özellikle iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan uygulamanın en dikkat çeken noktası ise ekipler için ideal bir ortam sunmasıdır. Uygulama üzerinden oluşturduğunuz panolara dilediğiniz kadar kişi ekleyerek, bu kişilerin hızlı bir şekilde organize olmasını sağlayabilirsiniz. Trello uygulamasını yalnızca iş hayatınızda değil, alışveriş listesi hazırlamak gibi günlük hayatınızı organize edecek listeler oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Planlama dışında odaklanmaya da yarayan OmniFocus:

Geliştirici: The Omni Group

Puan: 4,0

Boyut: 172 MB

OmniFocus, macOS bilgisayarlar ve iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad’ler için geliştirilmiş bir uygulama. Uygulama üzerinden oluşturduğunuz tüm görevlerin kontrolü sizin elinizde. OmniFocus ile oluşturduğunuz görevleri öncelik derecesine göre üç farklı kategoriye ayırabilirsiniz. Görevleri kategorize etmek, günlük planınızı buna göre ayarlamanıza ve listelerin görünürlüğünü düzenlemenize katkı sağlayacaktır. Uygulamayı Slack, Gmail ve Trello hesaplarınızla da eşleştirerek kullanabilirsiniz.

İş ve özel hayatınızı çok daha organize bir şekilde yaşamanızı sağlayacak iş takip uygulamaları listesi hazırladık ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık. Zorlu ve yorucu bir günü listemizdeki uygulamalardan biri ile düzenlerseniz bir daha eve gelirken süt almayı unutmayacaksınız.