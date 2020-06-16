Kullanıcılarına her zaman, her yerde, kolayca ulaşabilecekleri bir dijital ajanda hizmeti sunan Trello uygulaması verimli kullanıldığı zaman kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor. Sizin için Trello nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve bilmeniz gereken bazı ipuçlarını anlattık.

Dünya neredeyse tamamen dijital bir hal aldı. Artık pek çok kişi yanında kağıt, kalem, defter gibi araçlar taşımıyor. Durum böyle olunca yapılacak işleri, sorumlukları dijital bir ortama kaydetmek gerekiyor. Trello uygulaması tam bu noktada kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor. Trello yalnızca bireysel işler için değil, ekip çalışmaları için de ideal bir uygulama.

Trello sayesinde haftalık, aylık hatta yıllık planlarınızı düzenlemek mümkün. Ekip arkadaşlarınız ile tek tek görüşmek yerine ortak panolar açabilir ve işlerinizi hep birlikte yürütebilirsiniz. Bir nevi dijital ajanda görevi gören Trello, uzaktan çalışma şartlarını da oldukça kolaylaştırıyor. Sizin için Trello nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve daha verimli bir kullanıcı deneyimi için bilmeniz gereken bazı ipuçlarını anlattık.

Trello nedir?

İlk kez 2011 yılında kullanıcıların hizmetine sunulan Trello bir planlama ve iş düzenleme programıdır. Dijital ajanda görevi gören Trello üzerinden panolar, kartlar oluşturarak yapacağınız projeleri ve diğer sorumlulukları düzenleyebilir ve her daim kontrolün sizin elinizde olmasını sağlayabilirsiniz.

Bireysel kullanımın yanı sıra Trello üzerinden ortak bir pano oluşturarak ekip ile çalışılan projelerde görev dağılımını ortak bir alanda sunabilirsiniz. Trello, online olarak kullanılan bir uygulamadır. Bu sayede bir internet tarayıcınızdan, Windows ve Mac masaüstü sürümlerinden, Android ve iOS mobil uygulamalarından kolayca panolarınıza ulaşabilirsiniz.

Trello Android, iOS, Windows ve Mac uygulamalarını indirebilirsiniz:

Hayatınızı organize etmenize yardımcı olan Trello uygulamasını Windows ve macOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarınıza kolayca indirebilir ve senkronize olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza da Trello mobil uygulamalarını indirebilirsiniz.

Trello’da işinizi kolaylaştıracak tüyolar:

Gününüzü planlayın

Kartlara Power-uplar ekleyin

Yemek planları yaratın

Okuma listeleri oluşturun

İzleme listeleri oluşturun

Trello ile internet sitesi yönetin

İş dünyasına ilk adımınızı planlayın

Trello ile bütçenizi yönetin

Alım - satım işlemlerinizi takip edin

Evinizin tadilatını planlayın

Trello ile düğününüzü planlayın

Çocuğunuzun özel anlarını kaydedin

Hobilerinizi düzenleyin

Trello ile ev işlerinizi planlayın

Doğum günü partilerini organize edin

Gününüzü planlayın:

Sabah toplantısı saat kaçta, proje teslimi ile öğle yemeği arasındaki süre ne kadar, sınav bitişi ile arkadaşınızın doğum günü çakışıyor mu? Bu tür devamlı kafanızı kurcalayan sorulardan kurtulmak için Trello üzerinden bir günlük plan panosu hazırlayın ve gününüzü saat saat kartlarınıza kaydederek o günü düzenleyin.

Kartlara Power-uplar ekleyin:

Özellikle iş dünyanızı düzenlemek ve planlamak için Trello kullanıyorsanız, Trello kartlarına senkronize edebileceğiniz power-up hizmetleri çok işinize yarayacak. Google Drive, Slack, Google Haritalar, takvim, Dropbox gibi pek çok uygulamanın power-up hizmetini Trello kartlarına ekleyebilirsiniz.

Yoğun çalışma temposunda yemek planları yapın:

Sabah 9, akşam 6 yoğun mesaide çalışan tüm kişilerin aklındaki en büyük soru, akşam ne yiyeceğiz, oluyor. Trello sayesinde bu sorunuza kolayca yanıt bulabilirsiniz. Popüler yemek sitelerini ziyaret edin, favori aşçılarınızın tariflerini bulun ve Trello üzerinden oluşturacağınız panolara kaydederek akşam yemeklerinin stresinden kurtulun.

Okuma listeleri oluşturun:

Zaman az, okunacak kitap çok. Durum böyle olunca kitapseverler hangi kitabı, ne zaman okuyacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Trello üzerinden oluşturacağınız panolar üzerinden kendinize okuma listeleri oluşturun. Hatta ailenizi ve arkadaşlarınızı da bu panolara ekleyerek kendi kitap kulübünüzü oluşturabilirsiniz.

İzleme listeleri oluşturun:

Her hafta vizyona yeni filmler giriyor, online izleme platformlarında her zaman ilginizi çekecek diziler, filmler oluyor. Tüm bunlar yetmez gibi bir de favori oyununuz yakında piyasaya çıkacak. Tüm bu karmaşayı Trello’da oluşturacağınız bir pano ile çözebilirsiniz. Film, dizi, oyun gibi etiketler ekleyerek boş zaman planlarınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Trello ile internet sitesi yönetin:

Dünyaca ünlü pek çok blog ve internet sitesi yöneticisi işlerini Trello ile planlıyor. Blog ve internet sitesi yönetimi disiplinli olunması gereken bir iş. Özellikle birden fazla yazar ile çalışıyorsanız, mutlaka başarılı bir planlama yapmalısınız. Trello üzerinden bu planları oluşturabilir ve ekibinizi panolara dahil edebilirsiniz.

İş dünyasına ilk adımınızı planlayın:

İş aramak zorlu ve emek gerektiren bir süreçtir. Bu süreç içerisinde pek çok kişi ve kurumla görüşmeler yapmanız gerekir. Görüştüğünüz iş yerlerini, özgeçmişinizi gönderdiğiniz kurumları ve bu yerlere ait iletişim bilgilerini Trello’da oluşturacağınız panolara kaydederek başarılı bir iş takibi yapabilir ve hayallerinizdeki işe ulaşma yolunda başarılı adımlar atabilirsiniz.

Trello ile bütçenizi yönetin:

Ne kadar kazanıyor olursanız olun iyi bir bütçe yönetimi yapmazsanız paranızın nereye gittiğini bir türlü çözemez ve tasarruf yapamazsınız. Trello uygulamasında oluşturacağınız panolara gelir ve giderlerinizi kaydeden kartlar ekleyerek bütçe düzenlemesi yapabilir ve ay sonunda tasarruf etmeyi başarabilirsiniz.

Alım - satım işlemlerinizi takip edin:

Yeni bir ev, araba alacak veya kiraya çıkacaksınız ya da yeni bir ev, araba sattınız; tüm bu işlemlerin uzun ve karmaşık prosedürleri olabiliyor. Özellikle yeni bir ev ya da arabaya sahip olmadan önce binlerce seçenek arasından birini seçmeniz gerekiyor. Trello üzerinden oluşturacağınız bir pano ile tüm işlemleri kaydedebilir ve kolayca takip edebilirsiniz.

Evinizin tadilatını planlayın:

Basit bir ev tadilatı için bile birçok usta, malzemeci, mimar, müteahhit ile görüşmeniz, fiyat almanız, tarih planlamanız gerekiyor. Trello’da yapacağınız bir plan panosu ile tüm bu bilgileri kaydedebilir ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden kolayca ulaşabilirsiniz.

Trello ile düğününüzü planlayın:

Düğün planlaması sırasında size aileniz ve arkadaşlarınız da yardımcı olmak isteyecekler. Trello’da oluşturacağınız düğün panosuna arkadaşlarınızı ve ailenizi dahil ederek ve herkesin sorumluluğunu gösteren kartlar hazırlayarak zorlu düğün hazırlık sürecini kolayca atlatabilirsiniz.

Çocuğunuzun özel anlarını kaydedin:

Çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Daha dün kucağınızda olan çocuğunuz yarın evleniyor olabilir. Bu değerli zamanları unutmamak için çocuğunuzun aylık, yıllık gelişimini, özel anlarını Trello’ya kaydedebilirsiniz. Böylece Trello sizin için bir plan yönetimi uygulamasından fazlası, dijital bir günlük olacaktır.

Hobilerinizi düzenleyin:

Hobiler iş dışında yapılan, boş zaman aktiviteleri olarak görünseler de bazen gerçek işinizden bile fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Trello üzerinden oluşturacağınız panolardaki kartlara hobi ürünlerinizle ilgili hatırlatmalar, görseller ekleyebilir ve arkadaşlarınızı panoya ekleyerek kendi hobi grubunuzu yaratabilirsiniz.

Trello ile ev işlerinizi planlayın:

Ütü, çamaşır, bulaşık, ev süpürme, banyo temizleme sonu gelmez, göz korkutan ev işlerinden yalnızca birkaç tanesi. İşten eve geldiğiniz zaman ya da hafta sonu gelince hangi birini yapacağını şaşırıyor, evdeki temizlik malzemelerinin yeterli olup olmayacağından bir türlü emin olamıyorsanız Trello’da bir pano oluşturun ve aile bireylerini de ekleyerek evinizi her daim tertemiz tutun.

Doğum günü partilerini organize edin:

Özellikle kalabalık işyerlerinde ya da arkadaş gruplarında doğum günü kutlamalarının organizasyonu oldukça yorucudur. Kim gelecek, nerede kutlanacak, pastayı kim alacak? Trello’da arkadaşlarınızı eklediğiniz bir pano ile tüm bu sorunları çözebilir ve herkesin sorumluluğunu yerine getirdiğinden emin olabilirsiniz.

Sizin için günlük hayatınızı kolaylaştıran, dijital ajanda Trello nedir, nasıl kullanılır sorusunu yanıtladık ve daha verimli bir kullanıcı deneyimi için bilmeniz gereken bazı ipuçlarını anlattık. Siz de bir Trello kullanıcısıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.