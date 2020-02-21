The Practical Engineer isimli bir YouTube kanalının içerik üreticisi olan Emiel Noorlander, saatte 200 km/sa hızla iskambil kağıtları fırlatan bir silah geliştirdi. Basit bir mekanizmaya sahip olan silah, batarya ile çalışıyor ve çift motor kullanıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza onlarca yeni sektör girdi. Bu sektörlerden bir tanesi de çevrimiçi video platformları. Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu da Google'ın sahip olduğu YouTube ve bu platformda bulunan içerik üreticiler, Google ile yaptıkları iş birliği ile büyük paralar kazanıyorlar ve geçimlerini YouTube'dan sağlıyorlar.

YouTube'da yüz binlerce YouTuber bulunuyor. Kimi YouTuber'lar, gerçekten yaratıcı videolarla kullanıcıların karşısına çıkarken kimileriyse diğer YouTuber'ların videolarını kopyalayarak tutunmaya çalışıyor. Sizlere şimdi bahsedeceğimiz YouTuber ise uzun süredir oluşturduğu özgün içeriklerle YouTube kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Söz konusu YouTuber'ımız, Emiel Noorlander. "The Practical Engineer" isimli bir YouTube kanalının sahibi olan Noorlander, daha çok mühendislik projeleri üzerine videolar çekiyor. YouTuber'ın son projesi ise pek çok kişiyi heyecanlandıracak bir silah oldu. Mermi yerine iskambil kağıtlarını kullanan bu silah, kağıtları tam 200 km/sa hızla fırlatıyor.

Bu projenin bir benzeri, eski bir NASA mühendisi olan Mark Rober tarafından hayata geçirilmişti. Noorlander'ın projesi ise Rober'ınkinin biraz daha küçültülmüş ve daha rahat bir şekilde tasarlanabilen daha farklı bir versiyonu. Ancak Noorlander tarafından tasarlanan silahın, önceki sürüme göre çok daha hızlı olduğunu açıkça söylemek gerekiyor.

Saatte 200 km hızla iskambil kağıdı fırlatan silah

İskambil kağıtlarını mermi gibi kullanan silah, bir çift motora sahip ve batarya ile çalışıyor. Silahta bulunan motorlardan bir tanesi iskambil kağıtlarını silahın üst bölümünde bulunan şarjörümsü yapıdan ikinci motora aktarıyor. İkinci motor ise birinci motora oranla çok daha güçlü bir yapıya sahip ve dakikada 25.000 kez dönerek iskambil kağıtlarını fırlatmaya yarıyor. Noorlander, motorlardaki gücün aktarılabilmesi için de iki adet rulman kullanıyor.

Noorlander, motorların gücünün sadece yüzde 60'ını kullandığını, eğer dilerse bu gücü artırarak daha yüksek bir performans alabileceğini söylüyor. Yani iskambil kağıtlarının 200 km/sa hızın üzerine çıkması teorik ve pratik anlamda mümkün. Ancak Noorlander, daha yüksek hızın silahın kullanılabilirliğini etkileyebileceğini ve tehlike arz edebileceğini söylüyor.

İskambil kağıdı fırlatan silahın yapım aşamaları ve kullanımı