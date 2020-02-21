Ünlü YouTuber, Escobar Fold 2'ye Kutu Açılışı Videosu Çekti

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın kardeşi tarafından piyasaya sürülen “Escobar Fold 2” adlı katlanabilir telefon, büyük bir ilgi uyandırmıştı. Ünlü YouTube kanalı Unbox Therapy, telefonu kutusundan çıkardı ve deneyimlerini izleyicileriyle paylaştı.

Pek çok dizi, film ve romana konu olan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kardeşi tarafından kurulan Medellín merkezli Escobar şirketi, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Escobar Fold 1 ile büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan şirket, yakın zaman önce serinin devam modeli Escobar Fold 2 ile karşımıza çıkmıştı.

YouTube’da 16 milyondan fazla abonesi bulunan Unbox Therapy kanalı, merak uyandıran telefona kutu açılış videosu çekti. Haberin sonundaki videodan da görebileceğiniz üzere cihaz, hem tasarım hem de özellik olarak Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’a çok benziyor.

Escobar Fold 2 ve Samsung Galaxy Fold 2

Piyasanın en ucuz katlanabilir telefonu olan Escobar Fold 2, açıldığında 7.3 inçlik bir ekrana, katlandığında ise 4.6 inç boyutunda bir ekrana sahip. 12MP + 12MP + 16MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan cihaz, ön taraftaki çentiğinde 8 megapiksel ve 10 megapiksel çözünürlüğünde iki selfie kamerası bulunduruyor.

Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan telefon, 4.380 mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. Fiyatlara gelince; Escobar Fold’un 8GB RAM versiyonu 399 dolar, 12GB RAM versiyonu ise 549 dolar fiyat etiketine sahip.

Escobar Fold 2 kutu açılış videosu