İskoçya Etrafındaki Yapay Adalar 5.600 Yıl Önce Yapılmış

Son araştırma sonuçları, yapay adaların ilk örneklerinin 5.600 yıl öncesine kadar dayandığını ortaya çıkardı.

Son araştırmalar sonucunda İskoçya’nın etrafındaki küçük adaların doğal olmadığı, Neolitik çağda yaşayan insanlar tarafından iri kaya parçaları, kil ve odunlar kullanılarak yapıldığı ortaya çıktı.

Crannog olarak bilinen bu yapay adalar, onlarca yıldır bilim insanlarının bildiği bir konuydu ancak arkeologlar, crannog’ların 2.800 yıl önce, Demir Çağı’nda yapıldığını düşünüyordu.

Yeni araştırmanın sonuçlarında crannog’ların hem düşünülenden daha eski olduğu hem de Neolitik çağda yaşayan insanlar için oldukça önemli yerler oldukları tespit edildi. Bu tespitin sebebi olarak da modern dalgıçların bulduğu kırık çömlek parçalar gösterildi.

Araştırmacılar, başlangıçta crannog’ların milattan önce 800 yılında inşa edilip milattan sonra 1700 yılına kadar kullanıldığını düşünse de 1980’li yılarda bu adaların çok daha önceden yapılmış olacağına dair izler ortaya çıkmaya başladı. Dahası, 2012 yılında Kraliyet Deniz Kuvvetleri dalgıcı olan Chris Murray, bu adaların etrafında çok iyi şekilde muhafaza edilmiş Neolitik çağdan kalma çömlekler buldu ve yerel müzeyi bu bulgular hakkında bilgilendirdi.

Karbon testlerinin sonucunda iki yapay adanın milattan önce 3640 ve 3360 yılları arasında yapıldığı bilgisi ortaya çıktı. Yeryüzünde ve deniz altında yapılan araştırmaların sonucunda paleo ortam katılaşması ve kazıları, bu adaların Neolitik çağdan kalma olduklarını doğruladı.

Arkeologlar şu an için adada Neolitik yapılarla karşılaşmamış olsa da dalgıçların birçok Neolitik çömlek parçası bulduğu bildirildi.

Şu an için İskoçya etrafında bulunan yapay adaların yalnızca onda birine karbon testi yapıldığı için çok daha eski adaların da bulunabileceği belirtiliyor.