Türkiye'de kullanıma sunulan İslami kart Tayyab, özellikle de sosyal medyada infial yarattı. Peki bu kartın geleneksel banka kartlarından ne gibi farklılıkları var?

Bankacılık faaliyetleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bugün neredeyse hepimiz bir ya da birkaç banka ile çalışıyor, kredi kartı veya kredi kullanıyoruz. Ancak bazı vatandaşlarımız, İslamiyet açısından uygun olmadığı gerekçesiyle bankalardan uzak durmayı tercih ediyor. Tabi bu da olağan hayat akışını doğrudan etkiliyor. İşte tam da bu noktada devreye "İslami kart"lar giriyor.

İşte onlardan bir tanesi de ülkemizde yeni kullanıma sunulan ve henüz ön sipariş aşamasında olan "Tayyab". Türkiye'nin ilk İslami kartı olarak lanse edilen ve ABD merkezli finans devi Mastercard aracılığıyla piyasaya sürülen kart, alıştığımız kartlara göre bazı farklara sahip. Ekip, bu farklılıklar ile İslami koşulların sağlandığını ifade ediyor. Peki Tayyab ile geleneksel kartlar arasında nasıl bir farklılık var? "İslami kart" olarak anılan hizmet tam olarak ne oluyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Tayyab ile geleneksel kartların ne gibi farkları var?

Geleneksel banka kartlarında ATM'lerden nakit çekimi ve para yatırma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bunun aynısı Tayyab'da da mevcut. Ayrıca para transferi, temassız ödeme, kolay adres tanımlama ve mobil bankacılık gibi hizmetler de Tayyab'da mevcut. Yani temel özellikler açısından Tayyab ile diğer kartlar arasında hiçbir fark yok. Peki nasıl oluyor da "İslami" oluyor?

Kurumun internet sitesindeki bilgilere baktığımızda, bu kartı kullanan tüketicilerinin paralarının faiz ve kredi işlemlerinde kullanılmadığı bilgisini görüyoruz. Ayrıca, bu kart sahipleri dinen önemli olan sadaka işlemlerini otomatik olarak ayarlayabiliyorlar. Kart sahipleri arasında gerçekleştirilen bir çekiliş ile de her ay bir kişi umreye gönderiliyor.

"Helal" nitelikli hisselere yatırım yapılabiliyor

Tayyab, bankaların yaptığı gibi hisse senedi ve menkul kıymetler almanıza yardımcı oluyor. Ancak burada önemli bir farklılık var. Bankalar şirket ayrımı yapmazken Tayyab, İslami Finans Kuruluşları için Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) standartlarına uygun olan şirketlerin hisselerini almanıza imkân tanıyor. Böylelikle vatandaş, "helal" olarak nitelendirilen hisseleri satın alma ve bunlardan kâr etme olasılığı yakalıyor.

Tüm bunları bir araya getirecek olursak, Tayyab'ın kullandığı sistemin aslında katılım bankalarına benzer olduğunu söylemek mümkün.