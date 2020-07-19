Araştırmacılar, Koronavirüs Belirtilerini 6 Kümeye Ayırdı

Koronavirüsü daha iyi tanıma çalışmalarına devam eden araştırmacılar, hastalığın semptomlarını 6 farklı kümeye ayırdı. Araştırmacılara göre gerçekleştirilen bu kümeleme, hastanın solunum desteği alıp almayacağını belirlemede yardımcı olacak.

Açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 14 milyondan fazla insana bulaşan ve 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsle ilgili çalışmalara devam ediliyor. Bilim insanları, üzerinde çalışmalar yaptıkça virüsü de daha iyi tanımaya başlıyor.

İşte bu tür çalışmalardan bir tanesinde COVID-19 hastalığına neden koronavirüsün belirtileri 6 farklı kümeye ayrıştırıldı. Hastada görülen belirtilerin farklı kümelere bölünmesinin hangi hastanın solunum cihazına ihtiyaç duyacağı hangisinin duymayacağını belirlemede etkili olacağı düşünülüyor.

Koronavirüs için belirlenen 6 belirti kümesi

T24'te yer alan habere göre henüz hakem onayı almayan araştırmada, ekibin geliştirdiği ve yaklaşık 4 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamadaki veriler incelendi. COVID-19 testi pozitif çıkan 1563 hastanın durumlarına dair düzenli olarak yaptıkları güncellemeler incelendi. Sonucunda ise 6 belirti kümesi oluşturuldu. Bu 6 belirti kümesi ise şöyle

Küme 1: Geçmeyen öksürük ve kas ağrısı gibi üst solunum yolu belirtilerin oluşturduğu bu küme, en fazla görülen belirti kümesi oldu. Bu kümeye giren hastaların %1,5'u solunum desteğine ihtiyaç duyarken %16'sı en az bir defa hastaneye gitti.

Geçmeyen öksürük ve kas ağrısı gibi üst solunum yolu belirtilerin oluşturduğu bu küme, oldu. Bu kümeye giren hastaların %1,5'u solunum desteğine ihtiyaç duyarken %16'sı en az bir defa hastaneye gitti. Küme 2: Küme 1'den daha sık görünen bu grupta hastaların %4,4'ü solunum cihazına ihtiyaç duyarken %17,5'i en az bir defa hastaneye gitti. Bu kümede görülen belirtiler ateş ve öğün atlamanın görüldüğü üst solunum yolu belirtileri oldu.

Küme 1'den daha sık görünen bu grupta hastaların %4,4'ü solunum cihazına ihtiyaç duyarken %17,5'i en az bir defa hastaneye gitti. Bu kümede görülen belirtiler ateş ve üst solunum yolu belirtileri oldu. Küme 3: İshal gibi mide-bağırsak belirtilerinin görüldüğü bu kümede yer alan hastaların %3,7'si daha sonra solunum desteğine ihtiyaç duyarken, %24'ü hastaneye gitti.

İshal gibi görüldüğü bu kümede yer alan hastaların %3,7'si daha sonra solunum desteğine ihtiyaç duyarken, %24'ü hastaneye gitti. Küme 4: Hastaların %8,6'sının solunum desteğine ihtiyaç duyduğu, %23,6'sının ise en az bir defa hastaneye gittiği bu kümede ağır yorgunluk, geçmeyen göğüs ağrısı ve öksürük belirtileri görüldü.

Hastaların %8,6'sının solunum desteğine ihtiyaç duyduğu, %23,6'sının ise en az bir defa hastaneye gittiği bu kümede belirtileri görüldü. Küme 5: Kafa karışıklığı, öğün atlama ve ağır yorgunluk gibi belirtilerin görüldüğü bu kümedeki hastaların %9,9'u solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hastaların %24,62'si hastaneye gitti.

Kafa karışıklığı, öğün atlama ve ağır yorgunluk gibi belirtilerin görüldüğü bu kümedeki hastaların %9,9'u solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hastaların %24,62'si hastaneye gitti. Küme 6: En yüksek solunum desteği ve hastaneye gitme oranlarının (%20 solunum desteği, %45,5 hastaneye gitme) yer aldığı bu kümedeki hastalarda kafa karışıklığı, yorgunluk, mide-bağırsak sorunlarına ek olarak nefes darlığı ve göğüs ağrısı görüldü. Kümeler arasında en az görülen küme oldu.

Araştırmacılar, belirtilerin ilk 5 gününü temel alarak hastanın yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu gibi özelliklerine bakıldığında hastanın solunum desteği alıp almayacağının %79 oranında tahmin edilebileceğini söylüyor.