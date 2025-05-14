İspanya, yaşlanan F-5M jet eğitim uçaklarını emekli etmeye hazırlanırken yeni eğitim uçağı olarak HÜRJET’i tercih etti. Türkiye ile İspanya, 20 Aralık 2024’te, 30 adet HÜRJET jet eğitim uçağının tedarikine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

İspanya, envanterindeki eski F-5M jet eğitim uçaklarını değiştirmek üzere harekete geçti. Türkiye’nin geliştirdiği HÜRJET’in yeni eğitim uçağı olarak tercih edilmesi gündemde. Türkiye ile İspanya arasında savunma alanındaki iş birliği ise bu süreçte daha da güç kazanacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen FEINDEF’25 Fuarı’nda TUSAŞ, HÜRJET’in tam boyutlu mock-up modelini İspanyol Hava Kuvvetleri renkleriyle sergiledi. Sergilenen model iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin somutlaştığını gösteren dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

HÜRJET’le iş birliğini pekiştiren kol uçuşu

İspanyol Hava Kuvvetleri, Boeing T-7, KAI T-50 ve Leonardo M-346 gibi alternatiflerin yanında HÜRJET’i de değerlendirmeye aldı. 2024 yılının sonunda Türkiye ve İspanya arasında 30 adet HÜRJET’in tedarik edilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Yaşanan bu gelişme ile HÜRJET’in İspanya tarafından tercih edilme süreci resmiyet kazandı.

İki ülke arasındaki askeri yakınlaşma, Şubat 2025’te gerçekleştirilen ortak uçuşla daha da öne çıktı.Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanyol mevkidaşı Orgeneral Francisco Braco Carbo, HÜRJET prototipleriyle kol uçuşu gerçekleştirdi. Aynı zamanda uçakta kullanılacak uçuş kumanda sistemlerinin geliştirilmesi için Airtificial firmasıyla 4.8 milyon avro değerinde bir sözleşme imzalandı.