Rus Halkına Bilgi Gönderebileceğiniz Web Sitesi Geliştirildi

Kendilerine Squad303 adını veren Polonyalı programcı grubu, Rus halkına bilgi göndermek amacıyla bir web sitesi geliştirdi. Web sitesi aracılığıyla rastgele bir Rusya vatandaşına mesaj gönderilebiliyor.

Rusya’nın sosyal medya platformlarına getirdiği kısıtlamanın ardından, Rus halkının savaşla ilgili doğru bilgilere erişimi büyük ölçüde kısıtlandı. Bununla birlikte Rus lider Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde savaşla ilgili ‘sahte’ haber yayanların 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağına ilişkin kararnameyi onayladı. Geçtiğimiz gün de Belarus'lu bir gazetecinin, yalan haber yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını paylaşmıştık.

Bağımsız gazeteciliği bir suç sayan bu kararın ardından, birçok yayın kuruluşu ülkedeki yayın hayatına son verdiğini duyurdu. Putin, Rus halkının savaşla ilgili sadece göstermek istedikleri kadarını görmelerine izin veriyor. Bu durumda da olup bitenden haberdar olmak isteyen halk, gündemden haberdar olmak için yeni yöntemler aramaya devam ediyor. Polonyalı programcılar da gündemi takip etmek isteyen Ruslar için bir web sitesi tasarladı.

Ruslara kişisel mesajlar göndererek, doğru bilgiler aktarılabiliyor

Polonyalı programcılar tarafından tasarlanan site, insanların Rus halkına ‘doğru bilgiler’ aktarmasına yardımcı oluyor. Tüm dünyadan gönderilen bu kısa mesajlar aracılığıyla da Rus halkının olup bitenlerle ilgili bilgi sahibi olmasına yardımcı olunuyor. Rusya’da uygulanan internet sansürleri ve özgür medyanın kısıtlanmasının ardından, site insanlara bilgi aktarmak için büyük bir olanak sunuyor. Sitenin açıklama kısmında yer alan "Yaklaşık 150 milyon Rus, Ukrayna'daki savaşın nedenleri veya gidişatı hakkında gerçeği bilmiyor. Kremlin propagandasının yalanlarıyla besleniyor. Rusya'da özgür medya yok ve internet sansürleniyor. Squad303, telefonunuzdan rastgele seçilmiş Ruslara doğrudan metin mesajları göndermenize izin veren bir araç sunar. Gerçeği bilsinler. Özgür dünyanın gücünü onlara bildirin!" sözleriyle de, Squad303 sitenin amacını kısaca özetlemiş.

Wall Street Journal’ın haberine göre sistem, Rus programcılar grubu Squad303’ün Rus kişi ve şirketlere ait yaklaşık 20 milyon cep telefonu numarası ve 140 milyona yakın e-postaya sahip olması nedeniyle işe yarıyor. Squad303’ün sahip olduğu bu bilgiler sayesinde de ‘1920.in’ sitesinden Ruslara kişisel olarak mesaj gönderebiliyorsunuz. Siteye girdiğinizde de Rusça olarak yazılmış bilgileri görebiliyorsunuz.

Peki site nasıl çalışıyor?

1920.in adresine girin

Cloudflare sizi DDoS korumasından geçirirken bekleyin. (Bu Rus bilgisayar korsanlarının web sitesinin trafiğini yoğunlaştırıp erişilmez hale getirmeye çalışmasını önlemek için gerekli bir adım)

Ekranınızın üst kısmında gördüğünüz numarayı mesajlaşma uygulamasına girin

Göndereceğiniz metni Rusçaya çevirin ve doğru bilgiler içeren kısa mesajınızı gönderin.

Sitenin amacının Rus halkının savaştan ve olup bitenlerden haberdar olması olduğunu unutmamamız gerekiyor. Malesef devam eden yaptırımlar, beraberinde ırkçılığı da getiriyor ancak tıpkı her ülkede ve girdiğimiz her ortamda olduğu herkesin aynı fikirde olamayacağı gibi tüm Rus halkının bu savaşı onayladığını düşünerek hareket etmemeliyiz. Umuyoruz ilerleyen günlerde bu site kötü amaçlar için kullanılmaz ve gerçekten amacına hizmet eder.