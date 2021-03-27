ISS'e Kitlenen Crew Dragon Yanlış Alarm Verdi

Kasım 2020'de fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Crew Dragon uzay aracının yakın bir zamanda yanlış alarm verdiği iddia edildi. Yanlış alarm sonucunda ISS ekibi, istasyonda her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etti.

Uzay tarihine damga vuran bir şirket olan SpaceX, Kasım 2020'de Crew Dragon isimli uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti. Görev kapsamında dört astronot, Falcon 9 roketinin tepesinde yer alan uzay aracıyla birlikte uzaya gönderildi. Görev, şu ana kadar sorunsuz ilerlese de iddiaya göre yakın bir zamanda korkutucu bir olay yaşandı.

NASA Space Flight editörü tarafından aktarılana göre Crew Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kitli durumdayken acil durum alarmları çalmaya başladı. Uzay aracının alarmları aktifleştirmesiyle birlikte istasyonda bulunan tüm ekip üyelerini bir korku kapladı. Alarmın nedenininse "Yangın ve Ani Alçalış" olduğu ifade edildi.

Yanlış alarm verildi:

Alarmla birlikte panikleyen Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi, alarmın nedenini doğrulayabilmek için gerekli incelemeleri hemen yapmaya başladı. Fakat ekip istasyonda tüm değerlerin stabil olduğunu gördükten sonra ortada bir sorun olmadığını anladı. Space Flight tarafından daha sonra aktarılanlara göre hem Crew Dragon hem de ISS, yaşanan olaylarda herhangi bir zarar görmedi.

Haberi ilk kez aktaran Space Flight editörü Chris Bergin, yaptığı araştırmanın ardından yanlış alarma neden olan sorunun Single Event Upset'ten (SEU) kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Yaptığı tahmine göre SEU radyasyonu, bir işlemcinin ISS'in acil durumlar ve nominal olmayan göstergelerinin yorumlandığı verileri sıfırlamasına neden oldu.

Sorunun kaynağı henüz bilinmezken istasyondaki bilgisayarların radyasyona dayanıklı olmaları, bu iddiayı biraz arka plana attı. Sorun, henüz NASA veya SpaceX tarafından dillendirilmedi ve dolayısıyla hem doğrulanmadı hem de detaylandırılmadı. Önümüzdeki günlerde sorun hakkında bir açıklama gelip gelmeyeceğiyse kesin değil.