İstanbul’da Özel Araçların Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde paylaştığı açıklamasında il genelinde özel araçların trafiğe çıkmasının bir süreliğine yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre giriş kısıtlamasının da devam edeceğini paylaştı.

Türkiye’yi etkisi altına alan, son yılların en şiddetli kar yağışlarından birisi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle pek çok ilde ve şehirlerarası yollarda ulaşım imkânsız hale geldi ve gelmeye devam ediyor. Karın yoğun bir şekilde görüldüğü metropol kent İstanbul’da da kar yağışı, tüm olumsuzluğunu gösteriyor.

Bu sabah saatlerindeyse İstanbullular için son derece önemli bir karar alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle bugün saat 13.00’a kadar özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul’da 13.00’a kadar trafiğe çıkılamayacak:

Vali Yerlikaya, Twitter’dan paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.”

Bunun yanı sıra Yerlikaya, ayrıca Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini de belirtti. Vali, gece yarısı yaptığı paylaşımda Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslere uygulanan çıkış kısıtlamasının da 13.00’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi gibi ilçelerde kar kalınlığının 80-85 santimetreye kadar yükseldiğine, şehir merkezinde en az yağışın olduğu yerde kar kalınlığının 35 santimetre olduğuna işaret etmişti.