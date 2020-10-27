İstanbul'un 28 İlçesinde Hasta Sayısı %50 Arttı

Koronavirüs her geçen gün daha fazla insana yayılmaya devam ederken Fahrettin Koca, İstanbul'daki durum hakında bir açıklama yaptı. Fahrettin Koca, 28 ilçede %50'lik bir artış olduğunu gösteren verileri açıkladı.

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve ülkemizde ilk kez 11 Mart günü görülen koronavirüs hâlâ yaşamımızı etkilemeye devam ediyor. Virüse kesin bir şekilde karşı koyabilen bir tedavi yöntemi bulunmazken vaka sayıları her geçen gün artış yaşıyor. Son günlerdeyse artışın hızı daha da katlandı.

Ülkemizde koronavirüsün en çok görüldüğü iller sıralamasında İstanbul en başta geliyor. İstanbul, koronavirüslü hasta sayısının %40'ına ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs tablosu daha da kötüleşmeye devam ederken İstanbul Valiliği, kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul'un 28 ilçesinde artış %50'nin üstünde:

Valilik tarafından yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka artışının nedenini tatil dönüşleriyle bağdaştırarak İstanbul'daki 28 ilçede artışın %50'nin üzerinde olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı, açıklamasında 11 ilçedeki artış oranının %50 - %60, 10 ilçede %60 - %70 ve 7 ilçede %70 - %80 aralığında olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına bakıldığında da kentin büyük bir bölümünün kırmızıya büründüğü görüldü.

Yoğunluğun en az olduğu ilçeler:

İlçelere göre hasta sayılarının paylaşılmadığı haritada ilçe bazlı arama yapıldığındaysa bazı ilçelerdeki yoğunluğun diğer ilçelere göre daha az olduğu görülüyor. Yoğunluk haritasına göre bu ilçeler Adalar, Çatalca, Beylikdüzü, Beykoz, Tuzla, Şile, Silivri ve Sarıyer olarak sıralanıyor.

Yoğunluğun en fazla olduğu ilçeler:

Hayat Eve Sığar'daki haritaya göre yoğunluğun en fazla görüldüğü yerlerse Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytiburnu ilçeleri. İstanbul'un bu ilçeleri neredeyse tamamen kırmızıya bürünmüş durumda. Uygulamadaki harita genel durumu gösterse de bu haritanın hastaların ve temaslı kişilerin adreslerine göre şekil değiştirdiğini unutmamak, dolayısıyla önlem almayı ihmal etmemek gerekiyor.