İstiklal Caddesi'nde Bulunabilecek Kişi Sayısına Limit Geldi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli tarafından yapılan açıklamalara göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde aynı anda sadece 7.000 kişi bulunabilecek.

COVID-19 salgınında ikinci dalgayı yaşamakta olan Türkiye, salgının yayılmasını yavaşlatmak adına sıkı önlemler almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni COVID-19 tedbirleri genelgesine göre cadde ve meydanlara kişi limiti getirme uygulaması ilk kez İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde de uygulanacak.

İlk kez geçtiğimiz günlerde yapılan yeni COVID-19 tedbirleri açıklamasında sözü edilen cadde ve meydanlara kişi limiti getirme uygulaması kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi’nde aynı anda yalnızca 7 bin kişi bulunabilecek. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, söz konusu uygulama ile ilgili olarak resmi Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

İstiklal Caddesi'nde artık aynı anda en fazla 7 bin kişi bulunabilecek

“Değerli İstanbullular; yarından itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık.

Caddedenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız.

Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat 10.00‘dan itibaren yürürlüğe girecek.

Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısına -metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak- bir sınır getirilebileceği ifade edilmişti.