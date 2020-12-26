RTS Kanalı, 2020'yi Özetleyen Etkileyici Bir Video Paylaştı

2020, tüm dünya için türlü zorluklarla dolu bir yıldı ve artık bu yılı geride bırakmak üzereyiz. İsviçre merkezli RTS kanalının hazırladığı video ise son kez geri dönüp bakmak isteyenler için oldukça etkileyici bir dille 2020'yi özetlemiş.

İnsan hayatı, sürekli hem iyi hem kötü olaylara şahit olarak bir denge içinde ilerler. Fakat kötü olayları daha çabuk unutma eğiliminde olduğumuz için, kısa süre sonra sadece güzellikleri anarız.

2020, hayata tutunmak için sergilediğimiz bu basit refleksi elimizden alacak kadar zorlu bir yıldı ve muhtemelen bu yılı hatırlarken iyi olanları seçip anmak oldukça zor olacak. İsviçre merkezli RTS kanalı da bu yılı bizlere unutturmamak için oldukça etkileyici bir video hazırlamış. Videoda umutsuzluğu besleyecek kötü manzaraların yanında, dünya üzerindeki tüm insanların ortak hisleri ve tepkileri de vurgulanmış ve belki de videoyu etkileyici kılan en önemli detay da bu.

2020, neden 'felaketler yılı'na dönüştü?

2020'de neler olduğuna bir kez daha dönüp bakınca, aslında her bir 'felaketin' takvimde yazan tarihten bağımsız olarak insanlığın sorumluluğunda olduğunu görüyoruz. Peki 2020'de neler oldu? Bu yıl neden felaketler yılı olarak anılıyor?

2020'nin ilk günlerinde hala, Avustralya'da yaşanan ve hayatı sekteye uğratan orman yangınları konuşuluyordu. İklim krizininin asla gündemden düşmemesi ve gerekli önlemlerin alınması için yine de yeterli olmasa da anlaşıldı ki şimdiye kadar dünyaya verdiğimiz zararın etkilerinden daha fazla kaçamayacağız.

Yine bu günlerde bir yandan da yeni bir virüsün adı duyulmaya başlandı. İlk duyumlara göre bu virüs oldukça bulaşıcıydı ancak uzaktaydı. O yüzden herkes telaşa kapılmaya gerek olmadığına inandı. Hatta öyle ki, virüs Çin dışına çıkıp yayılmaya başladığında bile durumun ciddiyeti hala tam olarak anlaşılamamıştı. Nihayetinde o virüs, tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi, kendimizi klişeleşmiş senaryosuyla sonunu daha başından söyleyen distopik Hollywood filmlerinden birinin içinde bulduk.

Ülkemizde yaşanan depremler, ani ölümlerle aramızdan ayrılan sevilen isimler, Beyrut'ta yaşanan patlama, Amerika'da yapılan ırkçılık karşıtı 'Black Lives Matter' eylemleri, sayısız siyasi gerilim, savaş ve korkutan türlü senaryolarla, 2020 adeta her gün karşımıza yeni bir felaketle çıktı.

Her şeye rağmen dayanışma ve umut da bizimleydi:

Tabii ki, insanın olduğu her yerde güzel olana dair umut ve iç ısıtan manzaralara hep yer vardır. 2020, bize bunu da gösterdi ve felaketler karşısında bir 'tür' olarak dayanışma göstermenin her zaman mümkün olduğunu hatırlattı.

Umarız, bu yılı geride bıraktığımızda, hatasından ders çıkarıp bir sonraki soruyu daha iyi anlayıp çözen bir öğrenci gibi sorumlu davranabilir, dayanışma ve umutla her şeyin üstesinden gelmenin bir yolunu bulabileceğimizi hatırlarız.

RTS'nin 2020 videosu: