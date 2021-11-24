İsviçre'nin köklü bankalarından Credit Suisse, dolar/TL öngörülerini güncelledi. Analistler yapılan tahminlere göre faiz artırımı gelmezse, dolar kuru yükselmeye devam edecek. Faizlerin artırılması durumunda ise dolar/TL paritesi, 11 TL civarına gerileyecek.

Türk lirasının dolar kuru karşısında yaşadığı olağanüstü değer kaybı, yalnızca Türkiye'nin değil pek çok ülkenin gündemine oturdu. Uluslararası bankalar ile finans kuruluşları, gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye ile ilgili tahminlerini güncellemeye başladılar. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. İsviçre'nin köklü bankalarından Credit Suisse, Türkiye'yi nasıl bir sürecin beklediğini anlattı.

Credit Suisse uzmanlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz artırım kararı gelmezse, kurdaki yükseliş 14'e kadar çıkacak. Yani 1 dolar satın almak isteyen bir vatandaşın en az 14 TL ödeme yapması gerekecek. TCMB ile hükümetten gelen açıklamalara baktığımızda, faiz artırımının gündemde bile olmadığını, yani dolar/TL paritesinin 14'ün üzerine çıkmasının çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz.

"İstikrar için, faiz oranlarıyla enflasyonun yakın olması gerek"

Dolar/TL ile ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre kur istikrarının sağlanması için, faiz oranlarıyla enflasyonun tutarlı olması gerekiyor. Türkiye'de ise böyle bir durum söz konusu değil. TÜİK, Ekim 2021 için yüzde 19,89 enflasyon oranı açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranı ise yüzde 15. Yani arada 500 baz puanlık bir fark var. "Faiz sebep, enflasyon neticedir." şeklindeki hakim görüş ise bu farkın kapanmak yerine açılmaya devam edeceğini düşündürüyor.

Credit Suisse analistleri, TCMB'nin beklenenin aksine faiz artırımı yapması durumunda, dolar/TL paritesinin 11 civarına düşeceğini düşünüyorlar. Ancak hammaddeden teknolojiye kadar her alanda dolara endeksli olduğumuz ülkemizde, 11'in bile çok yüksek olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz...