İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE tarafından bu sene yedincisi düzenlenen IoT Line Fair'22 başlıyor.

Sektör devi şirketlerin, alanında uzman isimlerin ve teknoloji severlerin bir araya geleceği, Türkiye’nin ilk nesnelerin interneti fuarı olma özelliğini taşıyan IoT Line Fair etkinliği 20 Nisan'da başlıyor.

Huawei, Mitsubishi Electric, Vestel, Vodafone, Arçelik ve Türkiye Finans gibi pek çok şirketin ve profesyonellerin yer alacağı etkinlikte katılımcılar hem konukların sunumlarını dinleyecek, hem merak ettiği sorulara cevap bulacak hem de güncel teknolojiler hakkında pek çok şey öğrenecek!

Etkinlikte katılımcılara sertifika verilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinliğe katılım sağlayacak herkese sertifika verilecek. Toplamda sekiz oturumdan oluşacak etkinlik, 20 Nisan günü 10.00 - 17.00 arasında gerçekleşecek.

Siz de etkinliğe katılım sağlamak ve detayları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, buraya tıklayarak etkinliğin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.