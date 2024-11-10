Jaguar, 2026 Yılına Kadar Sipariş Almayacağını Açıkladı

Jaguar, yakın zamanda hiçbir otomobil üretmeyen bir otomobil üreticisi hâline gelebilir.

İngiliz otomotiv devi Jaguar, yakın zamanda fabrikalarında tek bir araç bile üretmeyebilir. Daha önce F-Type, XE ve XF üretimini sonlandıran firma, I-Pace ve E-Pace modellerinin üretimini ise Aralık 2024'te sonlandıracak. Üretimde kalan son model F-Pace ise gelecek yıl üretimden kaldırılacak.

F-Pace, tıpkı I-Pace ve E-Pace gibi yeni elektrikli modellere üretim bantlarında yer açması için sonlandırılan bir seri. Öte yandan Jaguar, uğruna üretim bantlarını boşalttığı yeni modellerini henüz hazır hâle getiremedi. Firmanın elektrikli araçlara geçiş süreci oldukça karmaşık, sancılı ve görünüşe göre ağır aksak bir şekilde ilerliyor.

Süreç 2 yıl sürebilir

Gelen haberlere göre firmanın yeni bir aracın üretimine başlaması için iki yıl kadar beklemek gerekebilir. Jaguar Land Rover CEO'su Adrian Mardell, üç yeni elektrikli otomobilden daha ilkinin hâlâ test aşamasında olduğunu ifade etti. F-Pace her ne kadar 2026 yılının başlarına kadar piyasalarda yer almaya devam edecekse de üretimi birkaç ay içerisinde sona erecek.

Jaguar bir süredir elektrikli otomobillere geçmek için çalışmalarına devam ediyor ancak değil bir araç, bir konsept bile görmek henüz mümkün olmadı. İlk konseptin önümüzdeki ay karşımıza çıkması ve Porsche Taycan rakibi dört kapılı bir araç olması bekleniyor. Firma ayrıca Jaguar Electric Platform üzerinde iki yeni SUV inşa edecek.