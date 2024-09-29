Jaguar Land Rover, 500 milyon sterlinlik yatırım yaptığı Halewood tesisinde geleceğin elektrikli araçlarını üretecek.

Jaguar Land Rover, İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Halewood'da bir fabrikası bulunuyor. Bu fabrika markanın en eski üretim tesisleri arasında yer almasına rağmen yakın zamanda en modern tesislerden biri hâline getirilecek. Firmanın yapacağı 500 milyon sterlinlik yapımla birlikte tesis "geleceğin elektrikli fabrikası" hâline gelecek.

Firmadan yapılan açıklamada, tesisin elektrikli araç üretim hatlarına sahip olacağı, 750 otonom robota, Adas kalibrasyon tezgâhlarına, mükemmel parça montajı için lazer hizalama teknolojisi ve üretimi denetlemek için en son bulut tabanlı dijital tesis yönetim sistemleri gibi teknolojilere sahip olacağı belirtildi.

Daha önce de 250 milyon sterlinlik yatırım yapılmıştı

Elektrikli Modüler Mimari platformu üzerinde orta boy elektrikli SUV üretimi için yatırımlarına devam eden Jaguar Land Rover, daha önce de 250 milyon sterlinlik bir yatırım yapmıştı. Yeni yatırım da bu harcamalara eklenecek. Planlar arasında ise 18 bin güneş paneli kurulması, farklı boyutlarda elektrikli araçların üretilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması gibi yatırımlar yer alıyor.

Jaguar Land Rover, yeni tesisi ile birlikte günde 500 gövde üretme kapasitesine sahip olacak. 1,4 kilometrelik boyama bantları ile çift renkli SUV'ler boyanabilecek. Otomatik depolama kulesi 600 araç gövdesi depolayabilecek. Ayrıca araç üretim hattı da 4 km'den 6 km'ye çıkarıldı.

40 yeni otonom mobil robota sahip olan tesis, firmanın 2030'dan itibaren sadece elektrikli otomobil satma ve 2039'a kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmak için bu tesise güveniyor.