Unutulmaz Model Jaguar C-X75 Geri Döndü (James Bond’un Favorisi Olarak Yeniden Sahnelerde!)

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Jaguar C-X75, James Bond filmlerinin ikonik otomobili olarak yeniden hayat buldu. Yeni versiyonu ve özellikleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Jaguar, unutulmaz süper otomobili C-X75’i yeniden hayata geçirdi. İlk kez 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan bu ikonik model, birçok kez iptal edilen üretim planlarının ardından, James Bond filmlerinde boy gösterdi. Şimdi ise yeni bir versiyonu daha yola çıkmaya hazır.

Jaguar C-X75, Williams Advanced Engineering tarafından üretilen James Bond filminin dublör otomobillerinden birine dayanmaktadır. Tasarımcı Ian Callum, 007 şasisini modern bir araca dönüştürerek yeni bir örneği tamamladı. 

Jaguar C-X75 özellikleri

jaguar cx75

Jaguar C-X75 1.000 saatlik bir çalışma ile tamamlanan ve hız arttıkça devreye giren aktif aerodinamik unsurlara sahip bir gövdeye sahip. Ayrıca, aracın ön tarafına eklenen hidrolik sistem sayesinde, çukur ve tümseklerden geçerken ön tamponun korunması sağlanıyor.

C-X75'in kaputu altında, Jaguar’ın süperşarjlı 5.0 litrelik V8 motoru yer alıyor. Orijinal konseptte kullanılan 1.6 litrelik motorun yerini alan bu yeni güç ünitesi, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile arka aksa güç iletiyor. İç mekan, Callum Designs tarafından daha işlevsel bir düzen ile yeniden tasarlandı. 

jaguar c-x75

Kabin, kablosuz şarj, Apple CarPlay bağlantısı ve dijital dikiz aynası gibi modern özelliklerle donatıldı. Jaguar, bu ikonik modelle içten yanmalı motorlara veda etmeden önce son bir hamle yapıyor gibi görünüyor.
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Kaynak : https://www.motortrend.com/news/callum-cx75-reinventing-the-mid-engine-jaguar-sports-car/
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