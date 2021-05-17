Türkiye'nin tecrübeli siyasetçilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch Türkiye'nin en eskilerinden Jahrein'e konuk olacağı canlı yayının tarihi belli oldu. Yüz binlerin canlı takip etmesi beklenen yayının 22 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşmış olduğu bir videoyu alıntılayarak "Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?" diyen ünlü Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç'a Kılıçdaroğlu'dan "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver" şeklinde bir ortak yayın çağrısı gelmişti.

Jahrein'in olumlu yanıt verdiği bu canlı yayının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyordu ki tarih, bir başka Twitch yayıncısı olan PurpleBixi’nin dün akşamki yayınında açıklandı. Bir izleyicinin "KKHA (Konuşalım Konuşalım, Headshot Atalım adlı program) ne zaman?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Jahrein, yayınının 22 Mayıs Cumartesi günü büyük ihtimalle Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze bir şekilde gerçekleşeceğini açıkladı.

Jahrein, konuyla ilgili olarak henüz bir duyuru paylaşımında bulunmamış olsa da yayının 22 Mayıs'ta gerçekleşeceği haberini paylaşan bir Twitter hesabının paylaşımını retweetleyerek tarihi Twitter'daki takipçilerine de duyurmuş oldu. Bu saatten sonra yapılacak tek şey çayı çorbayı hazırlayıp, 22 Mayıs'taki yayını beklemek olacak.

Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Green Card başvurusu kabul olan bir gencin paylaşmış olduğu sevinç görüntülerinden bahseden videosunu alıntılayan Jahrein, "Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Devamında Jahrein'in söz konusu paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver" diyerek bir ortak yayın çağrısında bulunmuş, Jahrein ise "En yakın zamanda buluşalım. Gençlerin soracak çok sorusu var" diyerek bu çağrıyı kabul etmişti. 22 Mayıs günü geldiğinde söz konusu canlı yayını izlemek için buraya tıklayarak Jahrein'in Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.