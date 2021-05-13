CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?" diyen Jahrein'e ortak yayın çağrısında bulundu. Jahrein ise "En yakın zamanda buluşalım" diyerek bu çağrıyı kabul etti.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, milyonlara ulaşan izleyici topluluğu ile yalnızca içerik üreticilerin değil siyasetçilerin de dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ünlü yayıncı Pqueen'in yayınına konuk olarak Twitch izleyicileriyle buluşmuş ve söz konusu yayın Twitch Türkiye'de izlenme rekoru kırmıştı.

Twitch Türkiye topluluğu, yakın zamanda yeni bir siyasiyi daha ekran karşısında görebilir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda kısa süre önce bir sonraki genel seçimde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıklayan Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç'a ortak canlı yayın çağrısında bulundu.

Jahrein'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi

Her şey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam paylaşmış olduğu bir video ile başladı. Videoda Green Card başvurusu kabul olan bir gencin paylaşmış olduğu sevinç görüntülerinden bahseden ve "Biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler, gelin biraz dertleşelim…" diyen Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayan Jahrein, şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Nolur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın!"

CHP Genel Başkanı'ndan Jahrein'e: Konuşulacak çok şey var

Jahrein'in bu açıklamalarına karşı sessiz kalmayan CHP Genel Başkanı, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver" diyerek ünlü yayıncı ve milletvekili adayına ortak yayın çağrısında bulundu. Jahrein ise bu ortak yayın çağrısına "En yakın zamanda buluşalım. Gençlerin soracak çok sorusu var! Ben sizi bulamam ama siz bana bir şekilde ulaşırsınız sanırım" şeklinde yanıt vererek kabul etti. Söz konusu yayının hangi şartlarda ne zaman gerçekleşeceğine dair ise henüz iki taraftan da bir bilgi paylaşılmış değil.