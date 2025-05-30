Japonya’da geliştirilen 19 çekirdekli fiber kabloyla saniyede 1.02 petabit veri, 1.808 kilometrelik mesafeye iletildi. Yeni fiber optik teknolojisiyle saniyede 1 milyon gigabayt veri aktarımı ve 1.86 eksabit/saniye-kilometre performans değeri elde edildi. 19 girişli bir alıcıyla toplandı ve MIMO teknolojisiyle işlenerek veri hızı hesaplandı.

Japonya’daki bir araştırma ekibi, standart fiber kablolarla aynı incelikte yepyeni bir kablo geliştirerek saniyede tam 1 milyon gigabaytlık veri iletti. Üstelik bu devasa veri, 1.800 kilometreden fazla bir mesafeye ulaştırıldı.

Bu rekorun arkasında ise oldukça yaratıcı bir kablo tasarımı var. Araştırmacılar, içinde tam 19 farklı veri yolu (çekirdek) bulunan özel bir fiber optik kablo geliştirdi. Her biri kendi başına veri taşıyabilen bu çekirdekler, birlikte çalışarak devasa miktarda veriyi aynı anda iletebiliyor. Üstelik bu kablonun kalınlığı da yalnızca 0.125 mm, yani halihazırda kullanılan kablolarla birebir aynı.

Saniyede 1,02 petabitlik veri 1.808 kilometreye ulaştı

Veri aktarımı sırasında sinyal kaybını önlemek için kabloya özel bir güçlendirme sistemi geliştirildi. 19 çekirdeğin tamamı hem C-bandı hem de L-bandı ışık dalga boylarında eşzamanlı olarak güçlendirildi. Test sürecinde sinyaller 21 defa döngüye sokularak toplamda 1.808 kilometrelik bir iletim mesafesi simüle edildi. Veri sonunda 19 girişli bir alıcıyla toplandı ve MIMO teknolojisiyle işlenerek veri hızı hesaplandı.

Yapılan testlerde, saniyede 1,02 petabit hızla 1.808 kilometrelik mesafeye veri iletilmesi başarıldı. Bu sonuç, standart boyuttaki bir fiber kabloda bugüne kadar ulaşılan en yüksek hız oldu. Aynı zamanda fiber performansını gösteren kapasite-mesafe çarpanı, 1.86 eksabit/saniye-kilometre değeriyle yeni bir rekor kırdı.

Araştırma ekibine göre bu teknoloji, veri trafiğinin hızla artacağı 5G sonrası dönem için uygun altyapıyı sağlayabilir. Yeni kablonun mevcut sistemlerle uyumlu olması da pratik kullanım açısından avantaj sağlıyor. Ancak bu fiber optik teknolojisinin ne zaman yaygın şekilde kullanılacağına dair henüz net bir takvim bulunmuyor.