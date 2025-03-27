Dünyada haberimizin bile olmadığı ya da olsa da sadece fotoğraflarına bakabildiğimiz bazı yerler var. Ultra zengin değilseniz tabii. Bunlardan biri de Japonya’nın lüks ve adrenalin dünyasında efsanevi hâle gelen Magarigawa Club.

Burası, sadece seçkin bir iş insanının değil, tutkulu bir otomobil aşığının rüyasını gerçeğe dönüştürdüğü özel bir yarış pisti.

Peki bu gizemli kulüp nerede? Kimler burada yarışıyor? Ve en önemlisi, bu pistin sıra dışı hikâyesi ne? İşte, Magarigawa Club’ın bilinmeyenleri:

Magarigawa Club, Japonya’nın Chiba bölgesinde, doğayla iç içe saklanmış bir mühendislik harikası.

Pist, zengin bir iş insanı tarafından kişisel kullanım için inşa ettirilmiş. Sahibinin kimliği tam olarak bilinmese de Japon medyasında zaman zaman adı geçen ve otomobil yarışlarına büyük yatırımlar yapan bir isim olduğu düşünülüyor.

Eşi benzeri olmayan parkur, dünyaca ünlü F1 pist tasarım ekibi Tilke Engineers and Architects tarafından tasarlandı. Pistin yapımına dair detaylar da oldukça ilginç. 3,5 kilometre uzunluğundaki parkur, profesyonel yarış pistlerini aratmayacak teknik özelliklere sahip.

Virajlar, hızlanma bölgeleri ve hatta küçük bir drift alanı bile tasarlanmış. Amaç, sadece hız yapmak değil, aynı zamanda sürüş becerilerini en üst seviyede test etmek.

Pistin başka nasıl özellikleri var?

22 virajlı, 800 metrelik düzlüğe sahip pist, %16’lık inişe ve %20 yokuş yukarı çıkışa sahip. 250 metrelik yükseklikte ise yemyeşil ormanı izleme keyfi sürülebiliyor.

Yapay tüneller ve köprüler de düşünülmüş. Zorlu bir parkur olsa da güvenlik için her detay özenle tasarlanmış ve sadece sürücülerin sürüş deneyimine odaklanması hedefleniyor.

Pist deneyimi olmayanlar ise profesyonel eğitmenlerden ders alabiliyor. E yani bu kadar özel bir yerde eğitmen olmaması şaşırtıcı olurdu.

Sadece davetliler girebiliyor.

Magarigawa Club, âdeta bir “yeraltı yarış cenneti” gibi. Burası herkese açık bir tesis değil; sadece belirli davetliler ve kulübün üyeleri burada araçlarını test edebiliyor. Bazı iddialara göre Japonya’nın ünlü drift pilotları ve hatta bazı üst düzey otomobil markalarının test sürüşleri bile burada yapılıyor.

Kulübün en dikkat çeken yanı ise özel etkinlikleri. Gece yarışları, lüks otomobil buluşmaları ve hatta ünlü konukların katıldığı özel partiler… Tüm bunlar, Magarigawa Club’ı Japonya’nın otomobil tutkunları için bir efsane hâline getiriyor.

Kulüpte ayrıca yok yok. Dünyanın tek lüks sürüş kulübü olarak bilinen yerde kaplıcalar, spor salonları, çocuk oyun alanları, donanımlı barlar, yüzme havuzu, sauna ve tesis içi villalar yer alıyor.

Kısacası Lamborghini, Ferrari, McLaren ve Porsch’esini alanın gittiği, zenginliğin tadını çıkardığı egzotik bir proje olmuş. Davet alanlar şanslı!

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