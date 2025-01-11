JBL, Horizon 3 çalar saatini tanıttı. Horizon 3, uyku düzeninizi iyileştirmek için ses ve ışık özellikleri sunuyor.

JBL, uyku düzenini iyileştirmek ve günlük hayatı kolaylaştırmak amacıyla Horizon 3 adlı yeni çalar saatini tanıttı. Horizon 3, ses kalitesinin yanı sıra uyku ve uyanma deneyimlerini iyileştirecek çeşitli özellikler de sunuyor.

JBL, hayat rutinlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni ürünü Horizon 3'ü tanıttı. Mayıs 2025'te 143 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Ayarları kişiiselleştirilebilir

JBL Horizon 3, stereo ses desteği sağlayan çift 1,5 inçlik hoparlörler ve pasif radyatörler kullanıyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde güçlü ses akışları sağlanırken, Auracast teknolojisi ile birden fazla hoparlör bağlantısı yapılabiliyor. Kullanıcılar ise FM radyo dinlemek ve müzik akışı oluşturmak için de kullanabiliyor olacaklar.

JBL bu ürünü ile uyku kalitesini artırmak için ayarlanabilir ambiyans ışıkları ve doğa sesleri sunuyor. Işıkların parlaklık ve renk sıcaklıkları kişiselleştirilebilirken, gün doğumu alarmı ile uyku düzenine de yardımcı oluyor. Horizon 3 ayrıca çift alarm ve büyük bir kontrol düğmesi ile kullanımını daha da kolaylaştırıyor. JBL One uygulamasıyla uyumlu olarak alarm ayarları ve ışıklar özelinde kişiselleştirme imkanı da tanıyor. USB-C portu ise hızlı şarj imkanı sunuyor. Cihazın tasarımı ise yatak odalarına uyum sağlayacak şekilde sade ve şık.