Amazon’da JBL Quantum Gaming Kulaklıklarda kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Eğer siz de bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız hiç durmadan içeriğimize geçelim.

Kulaklıklar, iyi bir oyun deneyimi için gerekli olan en önemli ekipmanlardan. Bu yüzden biz de siz oyun severlerin yüzünü güldürecek bir indirimle geldik. Bu indirim kapsamında JBL’in hem kablolu hem kablosuz modellerine göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 26.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Playstation, Xbox ve Nintendo Switch için ideal olan Quantum 100, hafif kafa bandı ve hafızalı köpük kulak yastıkları ile uzun saatler oyun oynamanıza olanak tanıyor. Kablolu ve kulak üstü olan bu modelde 3.5mm Jak bulunuyor. Ayrıca kulaklığın çıkarılabilir mikrofonu sadece arka plan gürültüsünü bastırmakla kalmıyor aynı zamanda sesinizin yüksek ve net bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

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Otomatik açma/kapama ve sessize alma özelliğine sahip kablosuz Quantum 610, 40 saatlik pil ömrüyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte kulaklık, Discord sertifikasına sahip olduğu için oyundan çıkmanıza gerek kalmadan cihazda uygun dengeyi ayarlamanıza olanak tanıyor. Yine bu kulaklık da PC, PS4, PS5, Nintendo Switch ve 2,4 GHz kablosuz bağlantı ile uyumlu.

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JBL Quantum 910 Kablosuz kulaklık, sizi hareketin merkezinde tutmak için entegre kafa takibi ile hassas, çift uzamsal, yüksek çözünürlüklü ses sunuyor. Bunun yanı sıra aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ürün sayesinde en gürültülü yerlerde bile dikkatiniz dağılmadan oyununuzu oynamaya devam edebilirsiniz. Son olarak Quantum 910 Wireless 39 saate kadar pil ömrü ve oyun esnasında şarj edilebilir oluşu ile avantaj sağlıyor.

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JBL Quantum 100 Xbox Gaming Kulaklık, yüksek kaliteli ses performansı ve konforu ile ön plana çıkıyor. Siyah yeşil renk tasarımı ile Quantum 100P’den farklı olan bu kulaklık, Xbox uyumluluğuna sahip. Diğer JBL kulaklıklarında olduğu gibi Quantum 100X de JBL QuantumSOUND Signature teknolojisi sayesinde detaylı ve net ses deneyimi sağlıyor. Ayrıca kulaklık, 220g ağırlığa ve 1,2m kablo uzunluğuna sahip.

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Kablosuz bağlantı imkânı sunan Quantum 360W, hızlı şarj özelliği ile 5 dakikada 1 saatlik kullanım süresi sağlamasıyla da oyuncuların tercihi oluyor. 40mm dinamik sürücüleri, 2.4G kablosuz bağlantısı ve 2 saat şarj süresi ile bu kulaklık, bir göz atılmaya değer.

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Kablosuz USB bağlantısı Bluetooth 5.2 ile kesintisiz oyun deneyimi yaşayabileceğiniz Quantum 360W PlayStation, 115 dB ses basıncına sahip. Sökülebilir mikrofonlu bu ürün, PlayStation için özellikle tercih ediliyor ancak Nintendo Switch, PC ve MAC ile de kullanılabilir.

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“Kulak üstü kulaklıkla rahat edemiyorum.” diyen oyuncuların seçimi olabilecek JBL Quantum TWS AIR Gaming Kulaklık, gerçek uyarlanabilir gürültü engellemeye sahip. Tüm Bluetooth kaynaklarıyla uyumlu bu kulaklıkla cihazlarınız arasında sorunsuz geçiş yapabilir, aramalara cevap verebilirsiniz.

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Her kulaklıkta 2 adet olmak üzere 4 beamforming mikrofonu, True Adaptive Noise Canceling özelliği, suya dayanıklı IPX4 özelliği ve uzamsal surround sesi ile dikkat çeken Quantum TWS, Bluetooth 5.2 bağlantıya sahip.

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