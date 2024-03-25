Ünlü Fransız aktör Jean Reno, şimdiye kadar akıllardan silinmeyen birçok yapımda önemli roller üstlenmiştir. Biz de izleyecek bir şeyler arayanlara Jean Reno'nun yer aldığı en iyi filmleri listeledik. Gelin hep beraber bu filmleri IMDb puanlarıyla ve konularıyla birlikte inceleyelim.

İzlediğimiz filmlerden aklımızda pek çok unutamadığımız yüz kalır. Meseala Sevginin Gücü filmindeki Mathilda'ya göz kulak olan Léon karakteri de bu açıklamaya uyuyor. Léon karakterini unutulmaz yapan kişi ise Fransız aktör Jean Reno'dan başkası değil.

Tabii ki Reno'nun oynadığı ve hafızlardan silinmeyecek tek yapım bu da değil. Gelin Jean Reno'nun IMDb puanlarının yüksek olduğu en iyi filmlerini inceleyelim. Ama önce listemize geçmeden önce Jean Reno kimdir, kısaca tanıyalım.

Jean Reno kimdir?

Tam adıyla Juan Moreno y Herrera-Jiménez 30 Temmuz 1948 yılında Fas'ta doğmuştur. Fransa'da sinema sektörüne geçiş yaptığında ismini Jean soyadını ise Reno olarak değiştirmiş. Fransızca, İngilizce, Japonca, İspanyolca ve İtalyanca filmlerde oynamıştır. Bu da onu başarılı ve çok yönlü bir oyuncu yapmaktadır.

Jean Reno’nun En İyi 10 Filmi:

‌Sevginin Gücü (Léon)

Ronin

Asabi Polis (Wasabi)

Ölümsüz (L'immortel)

Ruanda Oteli (Hotel Rwanda)

Kurtlar İmparatorluğu (L'empire des loups)

Kızıl Nehirler (Les rivières pourpres)

Roseanna (Roseanna's Grave)

Derinlik Sarhoşluğu (Le grand bleu)

Kıyamet Melekleri (Les Rivières pourpres 2)

Listenin olmazsa olmazı: Sevginin Gücü (Léon)

Yıl: 1994

1994 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram Yönetmen: Luc Besson

Luc Besson Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman IMDb: 8.5

Listemizin olmazsa olmazı ve ilk sırasında yer alan Sevginin Gücü Jean Reno'nun unutulmaz filmlerinden biri. 1994 yapımı olan bu filmde masum bir kız ve bir katilin hikâyesine yer veriliyor. 12 yaşındaki Mathilda'yı Natalie Portman canlandırıyor. Mathilda bir gün alışverişdeyken ailesi katlediliyor ve küçük kız çocuğu kaçarken Léon'un dairesine sığınıyor. Léon duygusuzca adam öldüren bir katil fakat onunda hassas noktaları var. Bu noktaları ise sadece Mathilda biliyor. 12 yaşındaki Mathilda ve yetişkin olan Léon arasındaki yaşananlar ise dram ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri büyülemeyi başarıyor.

Yer altı dünyasında etik kurallar yok!: Ronin

Yıl: 1998

1998 Tür: Aksiyon, Suç, Korku

Aksiyon, Suç, Korku Yönetmen: John Frankenheimer

John Frankenheimer Oyuncular: Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone

Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone IMDb: 7.2

1998 yapımı Ronin, Sam isimli Amerikalı bir gizli ajanın hikâyesine değiniyor. Sam, uluslararası bir ekiple çalışan oldukça başarılı bir ajandır. Bu ününü ise yer altı dünyasına yaptığı operasyonlardan almaktadır. Ancak Soğuk Savaş'ın son bulduğu dönemde durumlar karışıyor. Sam ve ekibi mesleklerinin getirdiği etik kuralları terk etmek zorunda kalıyor ve kendilerini tehlikeli durumlar içinde buluyorlar.

Bela getiren bir vasiyet: Asabi Polis (Wasabi)

Yıl: 2001

2001 Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

Aksiyon, Komedi, Suç Yönetmen: Gérard Krawczyk

Gérard Krawczyk Oyuncular: Jean Reno, Ryôko Hirosue, Michel Muller

Jean Reno, Ryôko Hirosue, Michel Muller IMDb: 6.6

2001 yapımı Asabi Polis, Fransa'nın başkenti Paris'te polis dedektifi olarak görev yapan Hutbert'i anlatıyor. Hutbert, emniyet müdürünün oğlunu dövüyor ve görevden uzaklaştırılıyor. Tam da bu olayın ardından yirmi yıl önce beraber olduğu Japon kız arkadaşının öldürüldüğünü öğreniyor ve Japonya'ya gidiyor. Ölen kız arkadaşının ölmeden önce bıraktığı vasiyet ise Hutbert'in daha büyük tehlikeler içinde kalmasına neden oluyor.

Mafya dünyasından kurtulmaya çalışan bir baba: Ölümsüz (L'immortel)

Yıl: 2010

2010 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram Yönetmen: Richard Berry

Richard Berry Oyuncular: Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin

Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin IMDb: 6.6

Ölümsüz, Marsilya'daki mafya ortamlarının gerçek hikâyesini seyirci ile buluşturuyor. Mafya dünyasından ayrılan Charly, 3 yıldır eşi ve iki çocuğu ile sakin bir hayat yaşamaktadır. Ancak mafya dünyasından çıkmak öyle kolay değildir. Bir gece vücudunda 22 kurşunla uyanan Charly hayatta kalmayı başarır ve sorumluluların peşine düşer.

Ruanda'da yaşanan etnik katliamlar: Ruanda Oteli (Hotel Rwanda)

Yıl: 2004

2004 Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Biyografi, Dram, Tarih Yönetmen: Terry George

Terry George Oyuncular: Jean Reno, Don Cheadle, Sophie Okonedo

Jean Reno, Don Cheadle, Sophie Okonedo IMDb: 8.1

Ruanda'da geçen bütün günler kaos doludur. Bu kaos dolu günler içinde Paul Rusesabagine, Kigali’de çok pahalı bir oteli yönetmektedir. Paul, ırka göre insanları kategorize eden biri olmasa bile 1994 yılında Ruanda'da yaşanan etnik katliamlar devam etmektedir. Paul ise hem ailesini hem de masum insanları korumak için bir şeyler yapmak zorundadır.

Ruanda Oteli filmi Toronto Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'nü kazanmış ve 3 dalda Oscar'a aday gösterilmiş.

Bir cinayetin perde arkasını çözen iki dedektif: Kurtlar İmparatorluğu (L'empire des loups)

Yıl: 2005

2005 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram Yönetmen: Chris Nahon

Chris Nahon Oyuncular: Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin

Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin IMDb: 5.8

Kurtlar İmparatorluğu, genç dedektif Paul Nerteaux ve tecrübeli dedektif Jean-Louis Schiffer’ın macerasını anlatıyor. Bu ikili Türk bir göçmen kadınının cesedini bulduklarında birlikte çalışmaya karar veriyorlar ve Türk mafyasına sızarak tüm cevapları bulmaya çalışıyorlar. Olaylar ilerledikçe ve gizemler çözüldükçe kendilerini daha büyük bir organizasyonun içinde bulurlar.

Filmdeki bazı sahnelerin çekimleri İstanbul ve Kapadokya’da gerçekleşmiş.

İki polisin taşradaki cinayetleri takibi: Kızıl Nehirler (Les rivières pourpres)

Yıl: 2000

2000 Tür: Suç, Gizem, Korku

Suç, Gizem, Korku Yönetmen: Mathieu Kassovitz

Mathieu Kassovitz Oyuncular: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès

Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès IMDb: 6.9

2000 yapımı olan Kızıl Nehirler, Fransız yazar Jean-Christophe Grangé'a ait kitabın aynı isimle sinemaya uyarlanan versiyonudur. Görevini yerine getirirken sürekli kural dışı davranışlarda bulunan bir polis memurunun hikâyesi ele alınıyor. Taşrada yaşanan seri cinayetleri çözmek için birlikte çalıştığı meslektaşıyla yaşadıkları gizem dolu anları izliyoruz.

Boş mezarlar için talep fazlalığı var: Roseanna (Roseanna's Grave)

Yıl: 1997

1997 Tür: Komedi, Romantik, Dram

Komedi, Romantik, Dram Yönetmen: Paul Weiland

Paul Weiland Oyuncular: Jean Reno, Mercedes Ruehl, Polly Walker

Jean Reno, Mercedes Ruehl, Polly Walker IMDb: 7.1

Jean Reno'yu bu sefer romatik bir filmde izliyoruz. Roseanna, ismini aynı isme sahip kalp hastası bir kadının hikâyesinden alıyor. Ancak onu çok seven kocası Marcello, eşi Roseanna'nın kendisinden önce öleceğini düşünüyor. Yaşadıkları kasabada ise bir sorun var. Kasabadaki mezarlıkta sadece üç tane mezar yeri boş. Bu boş mezarları kapmak için âdeta bir yarış başlıyor. Gülerken ağlayacağınız bir filme hazırlıklı olun.

Denizin derinliklerinde başlayan rekabet: Derinlik Sarhoşluğu (Le grand bleu)

Yıl: 1988

1988 Tür: Macera, Dram, Spor

Macera, Dram, Spor Yönetmen: Luc Besson

Luc Besson Oyuncular: Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette

Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette IMDb: 7.5

Derinlik Sarhoşluğu Jacques Mayol ve Enzo Molinari isimli iki çocukluk arkadaşının rekabetini anlatıyor. Her ikisi de okyanus ve dalış tutkunu. Enzo Sicilya'da, Jacques ise Peru'da yaşıyor. Dalış konusunda birbiriyle rekabet hâlinde olan bu iki kişi arasındaki çekişme bitmek bilmiyor. Hatta bu rekabet duygusu nedeniyle tehlikeli suların en derinliklerine doğru dalarak hayatlarını riske atıyorlar.

Yunanistan-Sicilya deniz manzaralarıyla görsel şölene doyacağınız bir film.

Ritüel cinayetlerinin gizemleri: Kıyamet Melekleri (Les Rivières pourpres 2)

Yıl: 2004

2004 Tür: Aksiyon, Suç, Gizem

Aksiyon, Suç, Gizem Yönetmen: Olivier Dahan

Olivier Dahan Oyuncular: Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee

Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee IMDb: 5.9

2004 yapımı Kıyamet Melekleri'nde Komiser Niemans'ı canlandıran Jean Reno'yu ritüel cinayetlerinin perde arkasını çözümlemeye çalışırken izliyoruz. Neimans ve genç polis Reda bu görevde birlikte çalışan iki meslektaş. Araştırmalarını devam ettirirken “Kıyamet Melekleri” isimli bir gizli örgütle karşı karşıya kalıyorlar ve macera başlıyor.

Jena Reno'nun en iyi filmlerini ele aldığımız listenin sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz filmler varsa yorumlarda buluşalım.

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