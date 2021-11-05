NASA'nın yıllar sonra gerçekleştireceği ilk insanlı Ay yolculuğunda kullanılacak uzay aracının üretilmesi ihalesini Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX kazanmıştı. İhaleye katılan bir diğer uzay şirketi Blue Origin'in CEO'su Jeff Bezos anlaşmayı usulsüz bularak dava açmıştı. Jeff Bezos davayı kaybetti, mahkeme NASA ile SpaceX anlaşmasını onayladı.

NASA 2024’te gerçekleştirmeyi planladığı Artemis Programında kullanılacak Ay’a iniş takımlarının üretilmesi için büyük havacılık ve uzay şirketlerine ihale sunmuştu. İhaleyi Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in kazanmasıyla 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalanmıştı.

İhalede teklif sunan bir diğer uzay şirketi Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos, NASA’ya yasa dışı teklifi değerlendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Blue Origin, SpaceX ve NASA anlaşması üzerine açtığı davayı kaybetti.

Mahkeme anlaşmayı onayladı

NASA'nın SpaceX ile sözleşmesinde, SpaceX'in üreteceği Starship uzay aracının bir sonraki teklife göre neredeyse yarı fiyatına olması ve diğer tekliflere göre potansiyel performansı dikkat çekiciydi. Jeff Bezoss bu anlaşmayı kural dışı bulduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı. Yaklaşık 6 aydır devam eden dava bugün sonuçlandı. ABD Federal İddialar Mahkemesi, NASA ve SpaceX’in Nisan ayında imzaladığı anlaşmasında, Jeff Bezos’un öne sürdüğü gibi uygunsuz bir durum olmadığına karar verdi.

Bu süreçte yaşanan bu aksaklıklar üretim çalışmalarının da durdurulmasına yol açmıştı. Karar sonrası NASA, modern bir insanlı aya iniş aracı geliştirmek için SpaceX ile çalışmalarına “en kısa sürede” kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladı. SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship deneme uçuşlarını gerçekleştirmeye başlamıştı, ilk yörünge denemelerinin ise önümüzde ay içinde yapılması hedefleniyor.