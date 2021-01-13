Hidrojenle Çalışan Uçan Formula 1 Aracı Tasarlandı

Bir girişim şirketi, tamamen hidrojenle çalışan ve uçabilen CarCopter konseptinde yeni bir Formula 1 aracı tasarladı. 15 metre uzunluğundaki bu araç, karbon emisyonu salgılamadan saatte 246 kilometre hıza çıkabiliyor.

MACA adlı bir girişim şirketi, hidrojenle çalışan yeni bir uçan araba prototipi geliştirdi. Seyahat alışkanlıklarında devrim yaratabilecek özelliklere sahip olan bu araç, dünyanın ilk hidrojenle çalışan Formula 1 arabası olacak.

Araç ile ilgili her şey çok yeni ve MACA’nın kurucuları Thierry de Boisvilliers ve Michael Krollak, 2021 sonuna kadar geliştirmeler yapmaya devam edeceklerini, yıl sonunda da ilk uçuş denemelerini gerçekleştireceklerin dile getirdi.

CarCopter, saatte 246 kilometre hıza çıkıyor

600 kg ağırlığında ve 15 metre uzunluğunda olan bu uçan araba, gücünü 6 adet 35kW’lık motorlardan alıyor. Sahip olduğu aerodinamik gövdesi ile birlikte saatte 246 kilometre hıza çıkabiliyor.

Ancak CarCopter adı verilen bu aracın en dikkat çekici özelliği sahip olduğu hız değil, aynı zamanda hidrojenle çalışıp uçabilir olması. CarCopter, sadece ısı ve buhar ile çalışarak, içten yanmalı motorların yaydığı hava kirliliğini ortadan kaldırıyor.