Yönetmenliğini Todd Phillips’in yaptığı DC Comics uyarlaması Joker’de nefes kesici bir performansa imza atan Amerikalı aktör Joaquin Phoenix, Broadcast Film Critics Association tarafından verilen Critics' Choice Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Şubat ayında sahiplerini bulacak Oscar’lardan önceki son dönemeçlerden olan Critics' Choice Ödülleri'nde yılın en başarılı isimleri ödüllerini aldı. Gecedeki en büyük ödüllerden biri olan ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü, DC Comics filmi Joker’de canlandırdığı Arthur Fleck/Joker karakteri ile Joaquin Phoenix’e gitti.

Başarılı aktör, bu prestijli ödülüne uzanırken, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Eddie Murphy, Adam Driver, Antonio Banderas ve Adam Sandler’ı geride bırakmayı başardı.

Joaquin Phoenix, Joker rolü için 23 kilo vermişti:

Bir hafta önce 77. Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Phoenix, Oscar yarışındaki en iddialı adaylardan birisini olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Hollywood’un önde gelen eleştirmenleri ve gazetecilerinin tahminleri ile Oscar kazanma oranları belirleyen Gold Derby adlı internet sitesi, Phoenix'in 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Akademi Ödülü adaylığı şansının şu anda 10/3 olduğunu söylüyor.

Site ayrıca Joker’in ortak yazarı ve yönetmeni Todd Phillips'in Oscar’da 'En İyi Yönetmen' adaylığı kazanma oranını ise 20/1 olarak listeliyor. Son olarak, Joker’in 'En İyi Film' adaylığı için de 10/1 oran verilmiş.

Bizleri 80’li yıllara götüren Joker, Arthur Fleck'in utanç ve başarısızlıkla sonuçlanan komedyenlik kariyerinin ardından nasıl suça sürüklendiğini anlatıyor. İkonik karakterin kökenine yolculuk yaptığımız film, 55 milyon dolarlık mütevazi bütçesine karşılık dünya çapında 1,06 milyar dolar gişe hasılatı topladı. Sinema tarihinde 1 milyar dolar barajını geçen ilk R-Rated (18+) film olmayı başaran Joker’in, DC’ye çok istediği Oscar’ı getirip getiremeceğini 9 Şubat gecesi düzenlenecek olan 92. Akademi Ödülleri’nde öğreneceğiz.

Joker fragmanı: