John Wick evreninde geçecek Ballerina filminden yepyeni tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Aksiyon deyince akla gelen ilk film serilerinden olan John Wick’in evreni yan yapımlarla genişlemeye devam ediyor. Bu kapsamda çıkacak yapımlardan biri de Ballerina isimli filmdi. Yıldızlarla dolu yapım, önümüzdeki yıl bizlerle buluşacaktı.

Şimdi ise Ballerina filmi hakkında hayranları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Lionsgate, yapıma detaylı bir şekilde bakmamızı sağlayan yeni bir teaser paylaştı.

Ballerina için yayımlanan yeni tanıtım fragmanı

Ballerina konusu

Ballerina filmi, John Wick 3 ile John Wick 4 arasında geçecek. Burada Ana de Armas’ın hayat verdiği Eve Macarro isimli balerin olan suikastçının ailesini öldüren kişilerin peşine düşmesini izleyeceğiz.

Ballerina oyuncuları

Len Wiseman’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Ana de Armas yer alıyor. Onun yanı sıra Ian McShane, Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Lance Reddick, Anjelica Huston, Gabriel Byrne gibi isimler de var. Tabii ki Keanu Reeves’i de filmde ikonik karakter John Wick olarak tekrar göreceğiz.

Ballerina vizyon tarihi

Türkçeye Balerin olarak geçen Ballerina filmi, 6 Haziran 2025’te sinemalarda vizyona girecek.

Film için eylülde yayımlanan fragman