Apple, Johnson & Johnson'ın şu anki CEO'su Alex Gorsky'nin yönetim kuruluna katılacağını duyurdu. Bu transfer, Apple'ın sağlık teknolojileri konusunda daha ciddi adımlar atma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Apple, son yıllarda özellikle Apple Watch'lar ile sağlık teknolojileri konusunda önemli adımlar attı. Apple Watch'larda sunulan pek çok sağlık takip özelliği, Apple'ın gelecekte çok daha iyi olmak istediği bir konu ve şirket bu alanda uzmanlarla çalışarak gelişmeye devam ediyor. Apple Watch'lar dışında iPhone'lar için de yeni iOS sürümleriyle sağlık alanında önemli yenilikler geliyor.

Şirketin bu anlamda attığı yeni ve önemli bir gelişme ise dikkat çeken bir transfer oldu. Apple, ülkemizde uygulanmayan bir COVID-19 aşısı da geliştirmiş çok uluslu bir sağlık & kozmetik şirketi olan Johnson & Johnson'ın şu anki CEO'su Alex Gorsky'nin yönetim kuruluna katılacağını duyurdu. CEO Alex Gorsky, Johnson & Johnson'daki görevinden Ocak ayında ayrılacak.

Gorsky, şirketin teknoloji ve sağlık alanındaki vizyonuna katkı sunacak:

Yeni ve önemli bu transferin açıklandığı basın toplantısında Apple CEO'su Tim Cook, Gorsky hakkında 'teknoloji tutkunu' ve 'sağlık alanında vizyoner' ifadelerini kullandı. Gorsky, Apple'ın gelecekteki tüm sağlıkla ilgili çalışmalarına bu alandaki tecrübeleriyle büyük katkı sunacak gibi görünüyor.

Apple ve Johnson & Johnson arasında bu transferden önce de iş birlikleri yapılmıştı. İki şirket daha önce Apple'ın bir projesi üzerinde birlikte çalışmışlardı. Apple'ın gelecekte bu alanda ne gibi yeniliklerle karşımıza geleceğini kestirmek mümkün olmasa da, sağlık alanına diğer teknoloji şirketlerinden daha fazla önem verdiklerini düşünürsek, bu hamlenin önemli katkıları olacağını kestirmek çok da güç değil.