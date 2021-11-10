Tim Cook, 3. Parti Uygulama İsteyenlere Android Önerdi

Apple’ın CEO’su olan Tim Cook, bazı iPhone kullanıcılarının Android’e geçmesi gerektiğini açıklayarak herkesi şaşırttı. Cook’a göre dışarıdan uygulama yüklemek isteyen kullanıcılar Android’i tercih etmeli.

Apple, özellikle “gizlilik ve güvenlik” terimleriyle sıkça bağdaştırılan bir firma. Şirketin ana politikasının kullanıcılarının gizliliğini mümkün olduğunca çok korumak olduğu bilinen bir gerçek. Hatta Apple bu gizliliği sağlamak için bazı özellikleri ürünlerine bilerek eklememeyi seçiyor.

Cupertino’lu teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, bugün oldukça şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Cook, bazı iOS kullanıcılarının Android’e geçmelerinin onlar için daha iyi olacağını açıkladı.

Birkaç uygulama için değer mi?

Tim Cook’un bu açıklamayı yapmasının sebebi ise bazı iOS kullanıcılarının telefonlarına dışarıdan uygulanma yüklenmemesi (sideload) hakkındaki eleştirileriydi. Bilindiği üzere iPhone’lara dışarıdan uygulama yüklemek neredeyse imkânsız. Tek çözüm yolu ise Jailbreak kullanarak telefonun engellerini aşmak ve dışarıdan uygulama yüklemek. Ancak Jailbreak hem telefonlar için güvenlik riskleri barındırıyor hem de telefonun garanti dışı kalmasına neden oluyor.

Cook, dışarıdan uygulama yüklemenin önemli olduğunu düşünen iOS kullanıcılarının Android’e geçmesinin daha doğru olacağını söyledi. Apple’ın temel ilkesinin gizlilik ve güvenlik olduğunu ve dışarıdan yüklenecek uygulamaların tehlikeli olabileceğini söyleyen Cook, dışarıda uygulama yüklemenin telefonlar için “ölümcül” olabileceğini de belirtti.

Avrupa Birliği Apple’a baskı yapıyor

Cook, hiçbir şekilde cihazlarında dışarıdan uygulama yüklemeye izin vermeyeceklerini söylese de Avrupa Birliği Komisyonu, geçen aylarda Apple’a “dışarıdan uygulama yüklemesi” için baskı yapmaya başlamıştı. Son dönemler Komisyon her ne kadar baskılarına devam etse de görünen o ki Apple bu konudaki sert duruşundan vazgeçmeyecek.

Android platformu her ne kadar şimdilik dışarıdan uygulama yüklemeye izin veriyor olsa da son güncellemeler ile bu durum daha da zorlaşmıştı. Pek çok kullanıcı ise Android 12’nin ilerleyen dönemlerinde ya da Android 13’te dışarıdan uygulama yüklemenin kaldırılacağını düşünüyor.