Warner Bros., yılın en çok beklenen filmlerinden olan Joker Folie à Deux'nün ilk posterini yayımladı. Çok beklenen fragman için de tarih verdi.

Todd Phillips’in yönettiği 2019 yapımı film Joker, DC çizgi romanlarının aynı isimli ünlü kötüsüne farklı bir bakış açısı getirerek tüm dünyanın beğenisini kazanmıştı. Filmin Joaquin Phoenix’e bir de Oscar kazandırdığını da görmüştük. Serinin ikinci filmi de büyük heyecanla bekleniyordu.

Bugün Joker Folie à Deux ismi verilen ikinci filmin ilk resmî posteri paylaşıldı. Poster, Lady Gaga’nın Harley Quinn’ine ve Joaquin Phoenix’e filmin “müzikal” temasını yansıtan bir şekilde bakmamızı sağlıyor. Filmle ilgili tüm bildiklerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Joker Folie à Deux filminin ilk posteri

Fragman 9 Nisan’da geliyor!

Posterin yanı sıra filmi bekleyenleri iyice heyecanlandıran bir açıklama daha yapıldı. Warner Bros., Joker Folie à Deux’nün ilk fragmanının 9 Nisan Salı günü paylaşılacağını ifade etti. O gün geldiğinde fragmanı sizlerle paylaşacağız.

Joker Folie à Deux konusu

Joker Folie à Deux, 2019’da çıkan ilk filmin devamı niteliğinde olacak ve yine Arthur Fleck’in yaşadıklarını konu edinecek. Bu sefer filmde DC çizgi romanlarından tanıdığımız bir başka kötü karakter olan Harley Quinn’i göreceğiz. Filmin detayları konusunda şu an için bir bilgi yok. Ancak müzikal türünde olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz.

Joker Folie à Deux kadrosu

Film, yine Todd Phillips imzası taşıyacak. Joaquin Phoenix’i Arthur Fleck, Lady Gaga’yı ise Harley Quinn olarak göreceğiz. İkonik şarkıcı Lady Gaga’nın nasıl bir Harley Quinn performansı göstereceği merak konusu. Ayrıca Zazie Beets, Brendon Gleeson, Catherine Keener ve Jacob Lofland gibi isimler de filmde karşımıza çıkacak.

Joker Folie à Deux vizyon tarihi

Joker Folie à Deux, 4 Ekim 2024 günü sinemalarda vizyona girecek.