Henüz resmî bir açıklama olmasa da Daredevil: Born Again dizi setinden paylaşılan fotoğraflar, Jon Bernthal'ın Punisher rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olacağını gösteriyor.

Disney+ platformu yayın hayatına başlamadan önce Marvel karakterlerinin dizileri Netflix üzerinden yayınlanıyordu. Ana Marvel Sinematik Evreni'nden ayrı tutulan bu evrende daha sokak seviyesi kahramanlar karşımıza çıkıyordu. O dizilerin en popüler isimleri arasında Punisher ve Daredevil karakterleri yer alıyordu. Görünüşe göre Marvel bu karakterleri ve karakterleri canlandıran aktörleri korumayı amaçlıyor.

Hayran fotoğrafında ortaya çıktı

Henüz resmî bir açıklama olmasa da Daredevil: Born Again dizisinde Punisher'ı bir kez daha göreceğimiz ve karakterin bir kez daha Jon Bernthal tarafından canlandırılacağı iddia ediliyordu. Paylaşılan set fotoğrafı, Disney tarafından yapılmış kalp kırıcı bir 1 Nisan şakasının parçası değilse iddiaların gerçek olduğunu gösteriyor.

Jon Bernthal, hem Daredevil dizisinde hem de iki sezon süren Punisher dizisinde Frank Castle/Punisher karakterine hayat vermişti. Karakterin hayranlarından tam not alan Bernthal'ın MCU'da da rolüne devam etmesi isteniyordu. Charlie Cox (Daredevil/Matt Murdock) ve Vincent D'Onofrio (King Pin) de benzer şekilde MCU'da rollerine dönmüştü.

Bir restoranda bir hayran tarafından çekilen fotoğrafta Bernthal'in yüzünde makyajla oluşturulmuş yara izleri dikkat çekiyor. Ayrıca fotoğrafta ünlü oyuncunun dublörü de yer alıyor. Her ne kadar Bernthal daha önce role geri dönmek istediğini ifade etmiş olsa da kesin bir şey söylemek için Marvel kanadından bir açıklama gelmesi gerekiyor.

Sizce Punisher geri dönecek mi?