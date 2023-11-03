Marvel'ın yeni dizisi Echo'dan aksiyon dolu ilk fragman paylaşıldı. MCU'nun ilk yetişkinlere yönelik dizisi olacak yapım, Hawkeye dizisinde gördüğümüz Maya Lopez karakterini konu edinecek.

Marvel, MCU’yu yeni yapımlarla genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda yayımlanacak olan Echo da bunlardan biri. Aynı isimli Marvel karakterine odaklanacak yapım, bir mini dizi olarak karşımıza çıkacak ve Disney+ üzerinden çıkış yapacak.

Dizi için meraklı bekleyiş sürerken Marvel, bugün dizinin ilk fragmanını paylaştı. Fragman, tanıdık karakterlerin de yer alacağı diziye kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Echo fragmanı

Echo konusu

Dizi, sağır bir süper kahraman olan ve New York yeraltı dünyasının suç lideri Wilson Fisk’in (Kingpin) yeğeni olmasının getirdiği yüklerle uğraşan Maya Lopez’in (Echo) hikâyesini anlatacak. Yapımda Vincent D’Onofrio’yu Kingpin olarak tekrar göreceğiz. Echo’yu ilk olarak Hawkeye dizisinde görmüştük. Kingpin dışında Charlie Cox’ın canlandırdığı Daredevil da dizide karşımıza çıkacak.

Echo, aynı zamanda Marvel Sinematik Evreni’nin ilk “TV-MA” derecesine sahip, yani yetişkinlere yönelik dizisi olacak.

Echo oyuncu kadrosu

Echo, Sydney Freeland ve Catriona McKenzie tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosunda ise Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Vincent D’Onofrio, Devery Jacobs ve Charlie Cox gibi isimler var.

Echo çıkış tarihi

Echo, 10 Ocak 2024’te Disney+ üzerinden çıkış yapacak.