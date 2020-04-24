Kafa Topu 2'de Ramazan Boyunca 10 Farklı Hediye Verilecek

Kardeş şirketimiz Masomo, Ramazan ayı boyunca Türkiye’deki oyuncular için bazı sürprizler planladı. 10 farklı etkinlik ile iPhone XR ve PS4 Slim dahil 10 farklı hediye verilecek. Kafa Topu 2’de Ramazan boyunca oyuncuları bekleyen diğer sürprizleri ve nasıl katılabileceğinizi açıkladık.

Masomo, ülkemizdeki Kafa Topu 2 oyuncuları için Ramazan ayına özel etkinlikleri ve hediyelerini açıkladı. Her oyuncunun kendi seviyesine göre liglerde mücadele ederek ulaşacağı ödüller, söz konusu liglerin birincilerine verilecek. Yani herkes kendi liginde birinci olarak iPhone XR ve PS 4 Slim’in de bulunduğu 10 farklı hediyeden birini kazanacak.

Eğer uzun süredir Kafa Topu 2 oynamayanlar varsa, Masomo ekibi onları da unutmadı. Oyuna geri dönenlerin 100’er elmaslık ödülleri hazır. Etkinlikler için uzun süre sonra oyuna dönmeye karar verirseniz, 100 elmas sayesinde hızlıca adapte olabilirisiniz.

Kafa Topu ramazan etkinlikleri kapsamında verilecek diğer ödüller şu şekilde:

Sony Playstation 4 Slim 500 GB Oyun Konsolu (Etkinlik Başladı)

iPhone XR 64 GB

Airpods Pro

Nintendo Switch Lite

Oyuncu Takımı

XBOX

Apple Watch Series 3

iPad 7. Nesil 10.2"” 32 GB Wifi Tablet MW742TU/A

Xiaomi Redmi 8 64 GB

HP 15-BS120NT Intel Core i3 5005U 4GB 256GB SSD Windows 10 Home 15.6" Taşınabilir Bilgisayar 7WG51EA

Yukarıdaki listede yer alan her bir ödül, Ramazan ayı boyunca düzenli olarak oyun içindeki Etkinlikler bölümünden görülebilecek. Eğer oyunu düzenli oynar ve kendi seviyenize uygun oyuncularun bulunacağı liginizde birinci olursanız, yukarıdaki ödüllerden birini siz de kazanabilirsiniz.

PS4 hediyeli ilk etkinlik başladı:

Eğer Kafa Topu 2’yi şimdi açıp ana menüdeki Etkinlikler, Ramazan Haznesi bölümüne gider; Sıralama sekmesine göz atarsanız ilk etkinliğin detaylarını görebilirsiniz. Bugün, yani 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 18.00 itibariyle başlayan ekinlik kapsamında ilk ödül PS4 Slim 500 GB olacak.

Kafa Topu 2’yi Android ve iPhone (iOS) telefonlarınıza aşağıdan indirebilirsiniz: