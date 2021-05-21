Kafalar ekibi, bugün paylaştıkları bir video ile artık kışkırtma videosu çekmeyeceklerini açıkladı. Ekip, bu kararlarının arkasında birden fazla sebep olduğunu ifade etti.

YouTube'da 7,38 milyon abone ile YouTube Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan ve son dönemde bir videoları sebebiyle aldıkları hapis cezası ile konuşulan Kafalar ekibi, kanallarında bugün 'Açıklama!..' başlıklı bir video yayınlandı.

Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, açıklama videosunda artık daha fazla kışkırtma videosu yapmayacaklarını söyledi. Neden böyle bir karar aldıklarını da açıklayan ekibe göre kararlarının arkasında pek çok sebep var.

'Kışkırtma videoları ile tanınıyoruz'

Videoda ekibin kararlarına gerekçe olarak öne çıkardıkları durumlardan biri, 6 yıl boyunca yayınladıkları 350 video arasında yalnızca 20 tane olmasına rağmen yalnızca kışkırtma videoları ile anılmaları. Ekip, aynı zamanda kendilerine ait olan bu konsept yüzünden gençler arasında yaygınlaşan kışkırtma videolarından da sorumlu tutulduklarını söylüyor.

Bir diğer gerekçe olarak ise ekibin birbirini mental olarak yormadan, daha eğlenceli ve keyifli videolar üretmek istemeleri. Aynı zamanda 'saçma kışkırtma videoları çeken ekip' olarak eleştirilmek ve anılmak istemediklerini, haklarında oluşan bu algıdan da rahatsız olduklarını söyleyen Kafalar ekibi, yakında kanalda izleyicilerine daha kaliteli içerikler sunacaklarını söylüyor.

Her zaman orijinal içerikler üretmeye özen gösterdiklerini belirten Kafalar ekibi, kışkırtma videolarının kendi aralarındaki samimiyetin bir ürünü olduğunu ve bu sebeple çektiklerini ancak bu videoların 'kısa yoldan çok izlenme' isteyen kişiler tarafından kötüye kullanıldığın belirtiyor.