YouTuber Ekibi Kafalar'a Açılan Davadan Karar Çıktı

Bir süre önce haklarında dava açılan Kafalar ekibinin mahkeme süreci sona erdi. Gerçekleştirilen son duruşmada karar veren heyet, Kafalar ekibinin üyeleri olan Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile ekibin menajeri Arda Kofoğlu'na hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak bu dava nedeniyle kimse hapis yatmayacak.

Birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'deki popüler sosyal medya yüzlerinden olan Kafalar grubunun üyelerinin mahkemelik olduğundan, dava kapsamında da 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmak istendiklerinden bahsetmiştik. İşte bu davanın sonucu bugün açıklandı. Kafalar ekibinin her bir üyesi ile grubun menajerliğini yapan Arda Kofoğlu hakkında hapis cezası verilmesine karar verildi. Ancak 4 sanıklı davada kimse tutuklanmadı.

Kafalar grubunun davalık olmalarının nedeni, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli bir videoydu. Yıllar önce paylaşılan bu içerikte bir araya gelen Kafalar ekibi, hazırlanan iddianameye göre yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmışlardı. Soruşturmanın sonuna gelen mahkeme heyeti; Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin isimli fenomenler ile o dönem menajerleri olan Arda Kofoğlu'na 10'ar ay hapis cezası verdi. Buna ek olarak 80’er TL de adli para cezasına çarptırılan sanıkların gerçekten de ucuz yırttıklarını söylemek gerekiyor.

Hapse girmeyecekler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugün de sonucu açıklanan süreç kapsamında, Kafalar ekibinden kimse hapse girmeyecek. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakarak, bu cezaların ertelenmesine karar vermiş oldu. Ancak Kafalar ekibi, hapse girmemiş olsalar da 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"un 5. maddesine muhalefet etmekten suçlu bulundular.

Hem Kafalar ekibinin hem de o dönemlerde Kafalar ekibinin menajerliğini yapan Arda Kofoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamalarda, müvekkillerinin beraatleri istendi. Ancak mahkeme heyeti, yapılan bu savunmayı kabul etmeyerek Kafalar ekibinin suç işlediğine hükmetmiş oldu.