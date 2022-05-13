Kahvenizi Nasıl İçtiğiniz, Kolestrolünüzü Doğrudan Etkiliyor

Bilim insanları, yeni yaptıkları çalışmada kahve demleme yöntemi ile yüksek kolesterol arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı. Aynı zamanda yüksek kolesterolün cinsiyete göre en fazla fark gösterdiği demleme çeşitleri de ortaya kondu.

Her ne kadar birçoğumuz için vazgeçilemeyecek bir içecek olsa da kahve, aynı zamanda kolesterol seviyesini artırmasıyla da biliniyor. Kahvenin kalp sağlığı için bilinen risk etmenlerinden birisi olan yüksek kolesterol ile olan ilişkisinin detaylarıysa geçtiğimiz gün bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.

Open Heart dergisinde yayımlanan ve toplam 21.083 katılımcının verileriyle yapılan araştırma, kahvenin yüksek kolesterolle ilişkisinin kahvenin demlenme yöntemine ve göreceli olarak kişinin cinsiyetine bağlı olduğunu gösterdi. Çalışmaya katılanların 11.074’ü kadın, 10.009’uysa erkek bireylerdi.

Kahve içenler ve içmeyenler arasındaki kolesterol farkı gösterildi:

Çalışmada katılımcılara verilen ankette günde kaç bardak kahve içtikleri ve hangi demleme yöntemini tercih ettikleri soruldu. Katılımcılardan kan örneği alındı, boyları ve kiloları ölçüldü. Ortaya çıkan sonuçlar, kadınların günde ortalama 4 bardak, erkeklerinse 5 bardak kahve içtiğine işaret etti.

Sonuçlar, günde 3-5 bardak espresso içenlerin yüksek kolesterolle ilişkilendirildiğini gösterdi. Bu oran, özellikle erkeklerde daha yüksekti. Hiç kahve içmeyenlerle espresso içenler arasındaki kolesterol farkı, 1,3 mg/dL kadar yüksekti. Hiç içmeyenlerde bu değer 1,6 iken, her gün 3-5 bardak espresso tüketenlerde 2,9 idi.

Bununla birlikte günde 6 veya daha fazla plunger ile hazırlanan kahveyi tüketenlerde de yüksek kolesterol görüldü. Bu gruba giren ve hiç kahve tüketmeyenler arasındaki kolesterol farkı kadınlarda 5,4 mg/dL iken erkeklerde 4,1 mg/dL idi. Bu tür kahve tüketimi 6 bardağı aştığındaysa fark 2,0 mg/dL daha artıyordu.

Araştırma, kadın ve erkek arasındaki kolesterol farkının en az espressoda, en fazlaysa plungerda olduğunu gösterdi.

Öte yandan bilim insanları, araştırmaları konusunda önemli bir not da düştü. Yapılan araştırmada standart bir bardak boyutunun kullanılmadığı, örneğin Norveçlilerin genellikle İtalyanlara göre daha büyük bardaklar kullandığını belirtti. Kolesterolün cinsiyetlere göre farklı oranda artmasına neden sunacak açıklama da paylaşılmadı.