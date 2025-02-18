Dünyanın en büyük yayıncılarından olan Kai Cenat, bir "yayın üniversitesi" kurmak istediğini açıkladı. Bu 2 günlük etkinlikte bir üniversiteyi kiralayıp, diğer ünlü içerik üreticileriyle birlikte yayıncı olmak isteyenlere ders vermek istiyor.

Twitch’te 16 milyondan fazla takipçiye sahip olan Kai Cenat, şüphesiz dünyanın en büyük yayıncılarından biriydi. Şimdi ise Cenat, içerik üreticisi olmak isteyenlere yönelik planları olduğunu açıkladı.

23 yaşındaki yayıncı, yakın zamanda yaptığı bir yayında diğer yayıncılara yardım etmek istediğini belirtti. Bu kapsamda 2 günlük bir “yayın üniversitesi” kurmak istediğini ifade etti.

Büyümek isteyen yayıncılara dersler verilecek

Başarısını içerik üretmek isteyenler için kullanmak isteyen Cenat, bir hafta sonu üniversite kiralamak istediğini ve orayı “yayın üniversitesi” yapmak istiyor. Katılmak isteyenler için başvurular açacağını da ekliyor. Başvuru yapıp alınmayanlar, bir dahaki “dönem” yine başvurabilecekmiş. Cenat, bu üniversitede yaptığı yayının interneti yıkabileceğini düşünüyor.

Ünlü yayıncı, büyük veya küçük fark etmeksizin tüm yayıncıların katılabileceğini aktarmış. Ayrıca tıpkı gerçek bir üniversite gibi yurtlar olacağını eklemiş. Büyük influencer’ları da ders vermeleri için çağırmak istiyormuş. Bunlar arasında MrBeast ve Mark Rober gibi dünyanın önde gelen içerik üreticileri var. Örneğin bilim içerikleriyle bilinen Mark Rober, yayıncılara bu konuda dersler verip onların yayınlarına katılacakmış. MrBeast ise finansal konularla ilgili dersler verecekmiş.

Tabii ki bunların hepsi şimdilik bir plan. Cenat’ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz. Ancak geçmişte ilginç yayınlar yaptığını görmüştük. MrBeast gibi büyük isimler de işin içine dahil olursa bu plan gerçeğe dönüşebilir. Tabii ki izleyenlerin de büyük ilgisini çekebilir. Milyonların izlediği bir yayın üniversitesi hafta sonu çok ilginç olacaktır. Gerçek olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.