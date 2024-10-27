Milyonlarca Kalp Krizinin Nedeni Belli Oldu: 1 Gram Tuz

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre kalp krizi ve inmelerin nedeni tuz olabilir.

Tuz tüketimi genel olarak tansiyon ve kalp-damar rahatsızlıkları için olağan şüpheliler arasında bulunuyor ancak tuzun etkileri her zaman tam olarak anlaşılamıyor. Çin'de yapılan bir araştırma, tuz tüketimini azaltmanın halk üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Bu çalışmaya göre Çin'de günlük olarak kişi başına 1 gram daha az tuz tüketimi, 2030'a kadar 9 milyon kalp krizini ve inme vakasını engelleyebilir.

Araştırmacılara göre Çin'de yaşanması beklenen bu kalp krizlerinin dört milyonu da ölümcül risk taşıyor. Araştırmacılar, Çin'deki günlük tuz tüketiminin kişi başına 11 gram olduğu belirtiliyor. Araştırmada ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nin belirttiği günlük miktar olan 5 gramlık tuz tüketimi hedefine ulaşmak için de yol haritaları oluşturuldu.

Çanlar Türkiye için de çalıyor

Elbette her toplum benzer şekilde beslenmiyor ve Türk mutfağı ile Çin mutfağı oldukça farklı gıdalar içeriyor. Yine de araştırmanın sonuçları Türkiye için de önemli bilgiler sunuyor. Ülkemizdeki günlük tuz tüketimi de Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre günlük 9,9 gram seviyesinde bulunuyor. Yani tavsiye edilen limitin neredeyse iki katı.

Kardiyovasküler hastalıklar en önemli ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Hazır ve işlenmiş gıda tüketiminin artması da tuz alımını arttırıyor. Çalışmada ayrıca yüksek tuz alımının artmasının böbrek sorunları ve belirli kanser türlerinini arttırabileceği ifade ediliyor.

Çalışma BMJ Nutrition, Prevention & Health'de yayımlandı.