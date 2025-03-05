Apple, yeni Mac Studio modelinde M4 Ultra çip yerine M3 Ultra çipi kullandı. Şirket, bu tercihin nedenini resmi açıklamayla duyurdu.

Apple, yeni Mac Studio modelinde neden M4 Ultra çipine yer vermediğini açıkladı. Şirket, en güçlü Mac Studio'nun M3 Ultra çip ile gelmesinin nedenini açıklarken, her çip neslinde mutlaka bir "Ultra" model sunmayacaklarını belirtti.

Apple, Mac Studio'yu M4 Max ve M3 Ultra çip seçenekleriyle güncelledi. Ancak M4 Ultra çipin eksikliği, haliyle birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturdu. Peki, Apple neden böyle bir tercih yaptı? İşte bu kararın arkasındaki sebep…

Apple, M4 Ultra çipini rafa mı kaldırdı?

Şirket, bu durumu Ars Technica'ya yaptığı açıklamada netleştirerek, her M-serisi çip neslinde "Ultra" versiyonun olmayacağını duyurdu. Bu da gelecekte M4 Ultra çipin hiç üretilmeyebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Öte yandan, bu kararın Mac Pro modelini nasıl etkileyeceği de merak konusu.

2023'te Mac Studio ve Mac Pro modelleri aynı anda M2 Ultra çipiyle güncellenmişti. Ancak iki model arasında donanımsal farklılık olmaması, Mac Pro’nun fiyatına kıyasla yeterli bir ayrım sunmadığı yönünde eleştirilmişti. Mac Studio'nun M3 Ultra çiple güncellenmesi, Mac Pro’nun M4 Ultra çip alacağına dair beklenti yaratmıştı. Ancak Apple’ın açıklaması, Mac Pro'nun da M3 Ultra çiple güncellenebileceğini düşündürüyor. Apple'ın yeni stratejisi, Mac Studio ve Mac Pro arasındaki farkı azaltabilir. Eğer Mac Pro da M3 Ultra çiple piyasaya sürülürse, iki model arasındaki donanım farkının azalmaya devam etmesi olası görünüyor.