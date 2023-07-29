Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararı ile birlikte Türkiye, kamu kuruluşlarında artık açık kaynak kodlu yazılım kullanacak. Bunun ne gibi faydaları olduğuna ve ne anlama geldiğine gelin bir göz atalım.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararlarının yayımlandığı Resmi Gazete’de, yerel bilişim sektörünün gelişimi açısından önemli bir karar yayımlandı. Kamu kuruluşlarında kullanılan açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının artması için resmen düğmeye basıldı.

Yayımlanan karar kapsamında bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azalması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amacı güdülerek kamu kuruluşlarında artık açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılacak.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanmak, bu faydaları nasıl sağlayacak?

Açık kaynak kodlu yazılım, kaynak kodunun, herkese yazılımı herhangi bir nedenle kullanma, inceleme, değiştirme ve dağıtma özgürlüğü veren bir lisans altında kullanıma sunulduğu bir bilgisayar yazılımı kategorisidir. Açık kaynak kodlu yazılımların oluşturulması bağımsız yazılımcılar tarafından ortaklaşa yapılabilir.

Tek bir kuruluş tarafından yaratılan yazılımın ötesinde, açık kaynak yazılım geliştirme başka perspektiflere de katkıda bulunabilir ve sınırsız olarak geliştirilebilir.

Bu nedenle açık kaynak kodlu yazılımın maliyeti de düşük oluyor. İşin içine bağımsız yazılımcılar girince dışa bağımlılık da azalmış oluyor. Dolayısıyla kamu kuruluşlarında AKKY kullanımının başlaması, bütçeyi rahatlatmak ve yerli yazılımcılara destek olmak için düşünülmüş bir karar. Belgeye buradan ulaşabilirsiniz.