Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında geçerli olan Euro kuru, geçtiğimiz gece yayınlanan Resmi Gazetedeki Cumhurbaşkanı kararıyla %30,5 oranında artırıldı.

Gün geçmiyor ki bir şeye zam gelmesin. Eskiden ne olduğunu pek umursamadığımız ancak artık her gece heyecanla (!) takip ettiğimiz Resmi Gazete duyurularından bir darbe daha yedik.

Dün gece yayınlanan Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte tıbbi ürünlerde geçerli olan Euro kuruna zam geldi.

Tıbbi ürünlerdeki Euro kuru 14 TL oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz ayında beşeri ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euronun Türk lirası cinsinden değeri %30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL'ye yükseltildi. Bunun sonucunda fiyat korumalı ürünler için eşik tutar 48,41 TL'ye yükseldi. Diğer ürünler için eşik tutar 25,30 TL olarak değiştirildi.

Geçici 7. madde parametreleri dahilinde kullanılan 4 TL'ye kadar olan zamlar, 24 Temmuz'da yürürlüğe girecek karar dahilinde dikkate alınmayacak. Ürünlerin depoya satış fiyatları, TL değeri değişmeksizin yapılacak yükseltme sonrasında 4 TL'ye kadar artacak.

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