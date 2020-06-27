Karayip Korsanları 6'nın Başrolü Belli Oldu: Margot Robbie

Önümüzdeki yıllarda vizyon girecek yeni Karayip Korsanları filminin başrol oyuncularından biri belli oldu. Johnny Depp’in oynayıp oynamayacağı hala belli olmayan filmde Margot Robbie oynayacak.

Harley Quinn gibi rollerle son yıllarda gittikçe popülerlik kazanan Margot Robbie, şimdi de yeni Karayip Korsanları filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Hollywood Reporter’ın haberine göre, yeni Karayip Korsanları filminde başrollerden birisi Margot Robbie olacak.

Margot Robbie dışında henüz film hakkında pek fazla bilgi ortaya çıkmadı. Çernobil dizisinin senaristi Craig Mazin ve serinin ilk dört filminde senaristlik yapan Ted Elliot’ın senarist koltuğunda oturacağı açıklanan filmin yönetmen koltuğunda ise Joachim Rønning yer alacak.

Johnny Depp oynayacak mı?

Margot Robbie’nin ismi açıklansa da filmde hangi karaktere hayat vereceği şu an için bilinmiyor. Hala yeni filmde oynayıp oynamayacağı bilinmeyen Johnny Depp, gizemini korurken Margot Robbie gibi bir ismin oyuncu kadrosuna katılması film hayranları tarafından olumlu karşılandı.

Dünyanın en büyük film serilerinden biri olan Karayip Korsanları, bu zamana kadar yayınlanan tüm filmlerinden 4,5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Bu hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden 14. serisi olan Karayip Korsanları, çıkacak yeni filmle de şimdiden çok konuşulmaya başladı. Kaptan Jack Sparrow’un filmde yer alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor, ancak söylentilere göre Robbie’nin karakterinin Jacqueline Sparrow olacağı konuşuluyor. Elbette şu anda yeni film hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Karayip Korsanları hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.