Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki denizaltılar, yerli teknolojilerle güçlendiriliyor. TÜBİTAK, HAVELSAN ve Türk savunma sanayisinde söz sahibi olan özel şirketlerin geliştirdiği projeler, Preveze sınıfı denizaltıların çağa uygun şekilde modernize edilmesini sağlıyor.

Son yıllarda savunma sanayii alanında atağa geçen Türkiye, ihracat payını her geçen yıl daha da artırıyor. Yerli ve milli kaynaklarla üretilen teçhizat ve envanterler, hem Türk ordusunun hem de dünyadaki farklı orduların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında PİRİREİS’in inşa faaliyetlerine Eylül 2015 tarihinde başlanmıştı. 2022-2027 yılları arasında hizmete girmesi planlanan REİS Sınıfı denizaltıları, Türk Deniz Kuvvetlerinin ilk havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltıları olacak.

İlk yerli denizaltısını geçtiğimiz yılın aralık ayında suya indiren Türkiye, bir yandan da envanterinde bulunan Preveze sınıfı denizaltıların kabiliyetlerini artırmaya gayret ediyor. 1994-1999 yılları arasında hizmete giren 4 adet Preveze sınıfı denizaltı, gelişen teknolojiye uygun olarak ateş gücünün artırılması amacıyla yarı ömür modernizasyon programına alındı.

Yarı ömür modernizasyonu kapsamında denizaltılara, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirilmekte olan Milli Üretim Entegre Preveze Sınıfı Denizaltı Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN PREVEZE SYS) entegre ediliyor. Ayrıca denizaltıların komuta kontrol ve sensörlerinde yapılacak geliştirmeler ile atabilecekleri torpidolar çeşitlendirilecek.

Proje kapsamında, HAVELSAN ile Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığının birlikte geliştirdiği yeni savaş yönetim sistemi Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi ‘Advent’, Müren-Preveze SYS ile ilk kez bir denizaltı platformuna entegre edilecek.

Advent, Ağ Destekli Milli Denizaltı (MİLDEN) Komuta Kontrol Sistemi’nin yaratılmasında kilit bir rol üstleniyor. Advent'in geliştirme süreçlerinde bugüne kadar 10 milyon satır kod yazılırken, içine farklı görevleri olan 500'e yakın uygulama eklendi. Komuta-kontrol, durumsal farkındalık, tehdit önceliğinin belirlenmesi ve angajman planlamaları gibi daha pek çok faaliyete imkan sağlayan sistem, Türk denizaltılarının savaş kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak.