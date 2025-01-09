Halliday isimli bir firma, yeni akıllı gözlük modellerini duyurdu. Bu gözlük, görüntüyü doğrudan göze yansıtıyor. Hâl böyle olunca pahalı merceklere gerek kalmıyor. Üstelik kendi merceğinizi bile bu gözlükle kullanabiliyorsunuz.

Giyilebilir teknolojik ürün girişimi Halliday, CES 2025 etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir akıllı gözlük duyurdu. Yapay zekâ ile donatılan akıllı gözlük, dikkat çekici özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Halliday'in akıllı gözlüğü, 3.5 inç boyutlu camlarla donatıldı. Ancak bir kullanıcı olarak bu camlarla işiniz yok. Zira çerçevelere gizlenen bir modül, görüntüyü doğrudan gözünüze yansıtıyor. Böylelikle benzer ürünlerdeki gibi artırılmış desteklik destekli ve oldukça pahalı merceklere ihtiyaç kalmamış oluyor ve numaralı mercekler bile işinizi görüyor. Ancak bu demek olmuyor ki bu gözlük ucuz. Halliday'in akıllı gözlüğüne sahip olmak isteyen tüketicilerin 489 dolar ödeme yapmaları gerekecek.

Canlı çeviri gibi özellikler sunuyor

Halliday'in akıllı gözlükleri, bazı etkileyici özelliklere sahipler. Mesela bu akıllı gözlük, yapay zekâ destekli canlı çeviri özelliği sunuyor. Farklı bir dilde konuşan kişinin söylediği şeyler, anlık olarak gözünüzün önüne çeviri yapılmış şekilde yansıtılıyor. Telefonlardan gelen bildirimler, kaydettiğiniz notlar ve navigasyon bilgileri de bu akıllı gözlüğün yansıtabildiği veriler arasında yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak; akıllı gözlüğün yapay zekâ destekli asistanı da var ancak şimdilik kullanıma hazır değil.

Bu akıllı gözlük, tüm merceklerle kullanılabilecek olması nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Ancak istenen başarıya ulaşıp ulaşmayacağını zamanla göreceğiz.