Karıncalar, koloniler hâlinde yaşayan canlılardır. Bu yüzden koloninin başında da bir “kraliçe”, onlar için oldukça hayatî bir öneme sahip. Çünkü kraliçe karınca ölünce, tüm koloni de yok oluyor.

Aslında kolonideki tüm karıncalar, yaşamlarını kraliçeye de borçlu diyebiliriz. Çünkü koloniye yeni işçi karıncalar, onun sayesinde dahil oluyor.

Peki o ölünce, diğer tüm karıncalar neden ölüyor?

Kraliçe, kolonideki tek üreyen dişidir.

Sürekli olarak yeni işçiler üreten kraliçe, öldüğünde bu üreme süreci de sona erer. Yani koloniye yeni işçiler eklenemez. Var olan işçiler de yaşlandıkça ve ölürken onların yerini alacak yeni işçiler gelmediği için koloni küçülür ve zayıflar.

Kraliçe, koloni içinde belirli bir düzen ve hiyerarşi sağlıyor. Onun feromonları sayesinde işçi karıncalar ve diğer kastlar, belirli görevlerini yerine getirmiş oluyor. Onun ölmesi demek, bu işleyişin de durması, kolonideki işçiler arasındaki koordinasyon bozulması ve görevler verimli şekilde yürütülemez hâle gelmesi demek.

Kraliçesiz kalan kolon, yeniden üreyemez.

Kraliçe öldüğünde kolonide yeni bir kraliçe oluşturulamazsa -bazı türler birden fazla kraliçe barındırabilirken, birçok türde sadece bir kraliçe bulunuyor- bu durum koloninin uzun vadede yok olmasına neden oluyor.

Kraliçe feromonları, ayrıca koloniyi dış tehditlere karşı da organize ediyor. Kraliçe olmadan, işçilerin savunma ve yiyecek arama gibi stratejik davranışları bozuluyor, koloni dış tehditlere karşı savunmasız hâle geliyor ve çabucak dağılabiliyor.

İşte bu yüzden bir kraliçe karınca öldüğünde, kolonisi de yavaş yavaş çözülür ve genellikle birkaç hafta ya da birkaç ay içinde tamamen yok olur.

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