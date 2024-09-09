Başka Yuvalardaki Karıncaları Kaçırıp Bildiğiniz Köle Olarak Çalıştıran Amazon Karıncalarının “E Bu Zalimlik!” Dedirtecek İlginç Yaşamları

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Doğanın sırları bitmek bilmiyor! Karıncaların çalışma disiplini ve kolonilerinin düzeniyle tanınan bir tür olduğunu biliyoruz ancak bir tür var ki bu algıyı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Evet, Polyergus lucidus karınca türü, diğer karıncaları köle gibi çalıştırarak kendi kolonisi için âdeta bir köle düzeni kuruyor. Peki bu "köle sahibi karınca" terimini duyunca aklınıza ne geliyor?

Bir karınca kolonisi düşünün; orduları var, savaşlar yapıyor ve ganimet olarak başka karınca türlerini esir alıp köle olarak kullanıyor. Merak uyandırıcı değil mi? Gelin detaylarına da bakalım.

Polyergus lucidus, âdeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi duran karınca türü.

Polyergus lucidus

Diğer adıyla “Amazon karıncaları” olarak da biliniyorlar. Bu karıncaların en büyük özellikleri, işçi karınca üretme yeteneklerinin olmaması yani çalışacak işçi doğurma diye bir şey yok.

Peki, bu durumda nasıl hayatta kalıyorlar? İşte burada olayın ilginçliği başlıyor. Bu karıncalar, başka karınca türlerinin kolonilerine saldırarak, yumurtaları ve larvaları kaçırıyor ve onları kendi kolonilerine getiriyorlar.

köle karınca

Kaçırılan bu karıncalar da zamanla Polyergus lucidus kolonisine hizmet eden işçi karıncalar hâline geliyor. Tam anlamıyla bir köle düzeni!

Yeni hayatları başlıyor.

amazon karıncalar

Kaçırılan işçi karıncalar, Polyergus lucidus’un ürettiği kimyasallarla kendi kraliçe karıncalarını unutup köleliğe başlıyorlar. Yuva kazmadan yemek bulmaya kadar pek çok işi yapıp bir nevi sahiplerine hizmet ediyor.

Kendilerinin zorunlu sosyal asalak olmaları da onları buna mecbur bırakıyor çünkü kölelik hizmeti olmasa hayatta kalmaları mümkün değil.

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